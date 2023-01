Tui se queda por primera vez sin servicio de Policía Local durante el turno de tarde

Si hace un par de semanas la Policía Local de Tomiño se veía obligada a prescindir del turno de tarde por la falta de agentes, ahora es la Policía Local de Tui la que ha tenido que cerrar sus puertas. Esta semana, solo un policía cubrió el turno de mañana, mientras que, tanto lunes como martes, Tui se quedó sin cobertura policial por la tarde. Es la primera vez que sucede esto en la ciudad fronteriza, donde, hasta en los peores momentos de la pandemia, el servicio estuvo garantizado.

El Concello de Tui lleva años arrastrando la falta de agentes de Policía Local, lo que obligó al Concello a suspender el turno de noche hace dos años. Para solucionar la escasez de efectivos en el resto de turnos se recurría a las horas extra; no obstante, las órdenes de la Concejalía de Seguridad han cambiado y, si no hay agentes disponibles, se cierra la puerta. No sucede los mismo cuando se celebran grandes eventos, como la cabalgata de Reyes, en los que sí se requiere el refuerzo de los agentes disponibles con el pago de las horas extra correspondientes.

La supresión puntual de algunos turnos es ajena a la plantilla de la Policía Local, que siempre ha hecho encaje de bolillos para mantener al menos una patrulla en la calle. Actualmente, la falta de agentes es tal que, esta semana un solo policía estuvo de servicio por la mañana, algo que, por seguridad, está desaprobado.

Por debajo de la ratio

La ratio establece que debería haber un policía local por cada mil habitantes; pero en Tui, con una población de cerca de 17.000 vecinos y vecinas, hay en activo en estos momentos seis agentes y un inspector. Además de bajas y jubilaciones, otra de las causas de por qué está la plantilla tan mermada es la fuga de nuevos agentes que, cuando cumplen 3 años en Tui, piden el traslado a otros Concellos donde las condiciones económicas son mejores. Aunque el Concello le subió el sueldo a la policía en la última Relación de Puestos de Trabajo, la diferencia en la nómina con respecto a otros municipios todavía es de entre 300 y 400 euros por debajo de la media, según las fuentes consultadas por este periódico.

En este sentido, el Concello ha hecho un esfuerzo en los últimos años por mejorar la situación de la plantilla, para lo que ha convocado cinco plazas fijas. Estos cinco nuevos agentes se incorporarán al cuerpo de la Policía Local de Tui en febrero, luego de completar su formación en la Academia Galega de Seguridade. Complementariamente, este año se convocarán dos nuevas plazas, aunque habrá que esperar cerca de dos años para que se complete el proceso de selección y formación y se puedan incorporar a la plantilla.

El malestar suscitado por la supresión de ciertos turnos ya fue denunciado públicamente por Converxencia 21 después de que en la noche de Fin de Año no estuviera operativo ningún efectivo de la Policía Local. Los liberales decían entender el hecho de la escasez de personal y que se produjeran bajas por enfermedad, pero pedían al gobierno local “un mayor esfuerzo para que este servicio esencial estuviera cubierto, pagando las horas extraordinarias que procedan para un día de tanta relevancia, seguramente el más movido del año”.