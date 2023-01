El presidente de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Tui ha puesto en conocimiento de la Guardia Civil una presunta agresión que tuvo lugar el pasado 3 de enero en Caldelas durante un servicio. Según el voluntario, un hombre le propinó dos puñetazos que lo dejaron aturdido y que le provocaron la fractura de un molar.

Los hechos tuvieron lugar cuando Protección Civil recibió un aviso del 112 para asistir a un coche que había quedado atrapado en una oquedad en la vía pública en el barrio de Baños, en Caldelas; vía que había sido precintada días antes para evitar precisamente un incidente como ese. Cuando llegó el presidente de la agrupación, no había ninguna persona en el lugar, aunque al poco tiempo aparece otro vehículo con cuatro personas, una de las cuales se dirige al coche siniestrado y dice, según el testimonio del presidente de Protección Civil, “iso xa o saco eu, quita esa merda de ahí”.

“Ante tal situación le digo que mantenga la calma, ya que en ese instante desconozco la titularidad de ese vehículo”, explica el presidente, indicando que “acto seguido, y sin mediar ninguna palabra, este individuo me propina un puñetazo en la cara que me deja aturdido”. A continuación, el presunto agresor intenta entrar en el coche de Protección Civil y, al ser advertido por el voluntario para que no entre, “se da la vuelta y me da otro puñetazo en el restro”.

Una vez abandonó el lugar, el presidente de Protección Civil tuvo que ser atendido en el PAC de Tui, en cuyo reconocimiento le dijeron que sufría una fractura de un molar a consecuencia de las agresiones recibidas.