El parking de A Ramallosa recibe 100.000 coches en su primer año público y gratuito

Cerca de 100.000 vehículos han pasado por el parking subterráneo de A Ramallosa durante su primer año de funcionamiento como servicio municipal 100% gratuito. Así lo indicó ayer el gobierno local de Nigrán al cumplirse el día 5 el aniversario de la reapertura del aparcamiento después de cinco años cerrado al público por la quiebra de la empresa que lo construyó en 2005 con una inversión próxima a los 3 millones de euros y lo explotó de 2007 a 2017.

El Concello decidió rescatarlo y asumir su gestión directa y las cifras de afluencia han desbordado todas sus previsiones. “O balance non poder ser mellor. Emprégao moitísima xente de xeito asiduo e nótase en todas as rúas da contorna coa proliferación de prazas baleiras, todo elo en beneficio do pequeno comercio ao animarse máis clientes a vir a Ramallosa e dos veciños, especialmente os usuarios da piscina porque está ao seu carón”, explica el alcalde, Juan González, sobre el establecimiento situado en la rúa Argonautas.

"O que pretendimos sempre é que beneficiase económica e socialmente a todo o núcleo da Ramallosa"

El servicio mantiene el horario de 8.00 a 22.00 de lunes a sábado desde su puesta en funcionamiento y la gratuidad. En un principio, el gobierno municipal se había planteado redactar una ordenanza fiscal para aplicar tarifas, posibilidad que ya ha quedado descartada por el momento, según confirman desde el Ayuntamiento.

Tampoco está previsto sacar a concurso el parking porque “o que pretendimos sempre é que beneficiase económica e socialmente a todo o núcleo da Ramallosa onde precisamente escaseaban as prazas para aparcar”, señala el regidor. “Unha concesionaria loxicamente busca facer negocio porque é unha empresa, en cambio, desde o Concello o que buscamos é un beneficio social, non o lucro: aparcamento gratuíto para toda aquela persoa que veña a Ramallosa a facer compras, recados, exercicio...”, subraya.

"As bolsas de aparcamento repercuten directamente no pequeno comercio e na propia calidade de vida"

La puesta a punto del establecimiento que dispone de 357 plazas repartidas en sus cuatro plantas supuso un coste de más de 120.000 euros para el Concello en los trabajos de certificación de la instalación eléctrica y de seguridad, reposición de la maquinaria, ajuste de la protección contra incendios, instalación de dos bombas de achique para evitar inundaciones en el último sótano, la propia limpieza de toda la superficie o la colocación de dos cargadores para vehículos eléctricos.

Este servicio de estacionamiento no es el único gratuito del municipio. El Ayuntamiento ofrece un “leiraparking” en el centro urbano de Nigrán en una parcela privada por la que paga un alquiler de 6.137 euros al año.

“Somos conscientes do importante que son para os núcleos urbanos as bolsas de aparcamento porque repercuten directamente no pequeno comercio e na propia calidade de vida das persoas, polo que consideramos a reapertura deste parking da Ramallosa de xeito 100% público e gratuíto un dos grandes logros deste goberno”, resume González.