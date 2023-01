As Neves aprueba su presupuesto más alto, de 3,2 millones

La corporación municipal de As Neves ha aprobado en pleno su presupuesto para este 2023. El mismo asciende a 3,2 millones de euros, es decir, el más alto de su historia, casi doblando el de 2015. Son las séptimas cuentas que saca adelante el bipartito BNG-PSOE, aprobadas con los seis votos a favor del equipo de gobierno y los cinco en contra del PP y el concejal no adscrito. Entre sus características, cabe destacar que no lleva incluida una subida de tasas e impuestos, que se mantienen como el ejercicio anterior. “Son unas cuentas saneadas, fruto de una gestión económica seria y sensata”, define el alcalde, Xosé Manuel Rodríguez, que destaca la situación de superávit y sin endeudamiento de las arcas municipales.

Otra cosa a subrayar del presupuesto nevense para 2023 es el capítulo de inversiones, que asciende a cerca de 444.000 euros de fondos propios frente a los 29.500 euros de 2022, lo que significa un aumento del 1.400%. Esta cantidad se destinará a hacer frente a varias actuaciones “necesarias y urgentes”, como la reparación del mercado municipal, la reforma integral de las piscinas municipales, la adecuación de la antigua escuela de la Estación, la recuperación del entorno de los ríos, la rehabilitación de viviendas para el alquiler social y la pavimentación de caminos. Ingresos En cuanto al capítulo de ingresos, un millón proceden principalmente de tasas e impuesto municipales; 820.000 euros de participación en tributos del Estado y 542.000 euros de la participación en tributos de la comunidad autónoma y transferencias en Servicios Sociales y Políticas de Igualdad. Así pues, todavía no se incluyen aquí, porque todavía están sin aprobar, las aportaciones que el Concello de As Neves recibirá de la Diputación, procedentes de parios programas de subvenciones. En este sentido, desde el gobierno municipal recuerdan que el año pasado recibieron más de 2,5 millones, por lo que, de repetirse esta transferencia de subvenciones, el presupuesto real para 2023 se acercaría a los 6 millones de euros. Sobre los gastos, seguirá aumentando la partida destinada a Bienestar Social, mientras que otra apuesta del gobierno local será la actualización de la Relación de los Puesto de Trabajo, “acordad entre todas las partes”; además del aumento de la inversión en el Servizo de Axuda no Fogar o la continuación de bolsas de ayudas destinadas a las subvenciones para las Comunidades de Aguas. Asimismo, el bipartito también dará prioridad este año al cuidado y protección del medio ambiente y, en este sentido, cabe destacar la reducción del consumo eléctrico en el alumbrado, con la colocación de luces LED y el especial cuidado de la eficiencia en el uso del agua, tal y como señala el estudio sobre el uso de recursos hídricos y la reforma del complejo de las piscinas municipales que en los últimos años estaban perdiendo miles de litros y que requerían una reforma urgente.