“A única obra de teatro escrita por Domingo Villar estrearémola en setembro en Vigo”

A gran demanda de entradas para “Os mellores monólogos” de Carlos Blanco, o sábado 14 de xaneiro en Salceda de Caselas, levou a organización a ofrecer unha segunda función ás 22.30 horas, logo de arrasar na venda para as 20.30 horas. Serán 60 minutos de risas a través dunha selección dos seus mellores monólogos. Este actor de Arousa, de 64 anos, adianta que fará “jazz oral”, enchéndoos de improvisación. A súa xira, con este e outros espectáculos, súmase á preparación da única obra de teatro que deixou o escritor de novela negra Domingo Villar, e que el protagonizará con estrea prevista en setembro, en Vigo.

–A súa xira na provincia de Pontevedra comézaa en Salceda e arrasou coa venda de entradas tendo que programar segunda sesión.

–Afortunadamente, nos últimos anos, non levo a conta, pero quizais máis do 90 por cento das miñas actuacións son con entradas esgotadas. E si, en Salceda tiven que por unha segunda función porque as da primeira vendéronse moi rápido.

–Nos seus monólogos inclúe improvisación e actualidade. Nesta selección dos mellores tamén?

–Nunca fago dúas funcións iguais, porque eu non son capaz de facelas iguais, senón aburriríame. En Salceda incluso desafío a alguén a ir ver as dúas e comprobalo. As actuacións son imprevisibles. Eu xogo moito. Fago jazz oral, como o jazz que é improvisar dentro dunha partitura que coñeces moi ben. Para min a clave está en non aburrirme eu e en contalo distinto cada noite.

–Escoller os mellores monólogos ao longo de 30 anos non debe ser sinxelo?

–Escólloos eu. A min dáme pé para xogar dentro dun repertorio amplo. Son 3 ou 4 os monólogos máis recoñecidos ou populares. Poderían estar “As bravas de Arousa, Queres kiwis?”, o de “Amancio Ortega, Galizara” ou “A dobraxe porno”… Son tres ou catro moi coñecidos e dous deles procuro que caian.. O resto vouno xogar.

–Cando dobra sesión, como vai facer en Salceda, quédase coa primeira ou coa segunda función?

–Pois depende. Para a primeira vas máis limitado de tempo porque entre a primeira e a segunda hai un tempo limitado, porque teñen que saír os da primeira e entrar os da segunda, e para a segunda teño o tempo menos taxado pero, por outra banda, os da primeira son os que mercaron primeiro a entrada, e son, máis fans, digamos. A segunda é máis tarde e pode ser máis golfa… Ás veces saeche mellor a primeira, porque para a segunda estás máis canso... Como todo na vida, ten pros e contras.

–Este espectáculo é para maiores de 14 anos. Por que non é apto para menores desa idade?

–Decídoo eu e é non recomendado. Non prohibimos levar ao teatro a ningunha criatura. Logo se escoita palabras que non lle molan, que tampouco proteste. Quero dicir, non vai oír nada que non escoite en Balaídos… Pero máis que nada porque os críos abúrrense, ao final é un señor falando, non é un espectáculo para críos.

–Nos próximos meses vai compaxinar a xira de Os mellores monólogos con outros dous espectáculos de humor e a obra de teatro “Tercer Cuerpo”. Supón un gran esforzo mental compaxinalos?

–Non deixa de ser moi bo, porque acabo de cumprir 64 anos, e é moi bo exercizo para as miñas neuronas. Tendo en conta ademais que estou preparando un quinto.

–De que se trata ese novo traballo?

–Se todo vai ben en setembro estrearemos en Vigo a única obra de teatro que escribiu Domingo Villar e que el me regalou en vida. Agardo que se estree no teatro Afundación, faremos xira por toda Galicia, e logo iremos a Madrid. É o proxecto que máis acariño porque Domingo Villar escribiuna, así mo dixo, comigo na súa cabeza cando escribía o personaxe protagonista. Regalouma. Falamos moita dela. Predeseñámol. El quería actuar nela, quería facer un pequeno papel e, desgraciadamente, morreu. Entón eu deixei que pasara o tempo, falei con Bea, a súa viúva, e ela díxome que quería que fixera esa función porque Domingo así o quería, obviamente, Domingo non está para traballar nela pero deixouna escrita e está aí.

–Quen máis o acompañará?

–Contará co asesoramento dun gran director como é Claudio Tolcachir e dirixirá meu fillo (Lois Blanco). No elenco estará Belén Constenla, Oswaldo Digón, Pablo Novoa, que ademais tocará en directo na peza. Ten a escenografía. É o proxecto que máis acariño para este ano, pero faremos a presentación no seu momento.