El BNG exige que se remate la ampliación del puente de Monte de Casal iniciada hace 5 años

La obras del puente sobre la vía ferroviaria en Casal do Monte, en Saxamonde, parecen un culebrón sin fin. Cinco años después de su inicio todavía se encuentran sin concluir, una situación que desde el BNG achacan al “desinterese dos gobernos de Digna Rivas”. El portavoz nacionalista, Xoán Carlos González, señala que “ante as evidencias do deterioro da ponte ubicada sobre a vía férrea preto do túnel dos Valos, emprazamos a que se afronte o remate das obras de inmediato”. La renovación afecta a la seguridad vial de los vecinos del barrio de Casal do Monte.

González recuerda que en 2020 apoyaron el remantente municipal porque se incluía una partida económica para esta obra. “De momento non se iniciou ningún tipo de actuación ante a indignación da veciñanza”, denuncia. El edil nacionalista también exige una solución para la parcela cedida por un vecino para acumular temporalmente los escombros de la obra, que lleva varios años reclamando que se devuelvan sus terrenos a la situación original.