Sara Bugallo, campeona en superación personal

La Xunta de Galicia ha galardonado a un total de 20 estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) por su esfuerzo y superación personal y una de esa veintena de personas premiadas en toda Galicia ha sido la estudiante mosense Sara Bugallo, que durante el curso 2021/2022 cursó 4º de la ESO en el Colegio LAR. Ahora continúa sus estudios en el instituto de Mos y su meta es llegar a ejercer de profesora de Historia, según explica Bugallo.

Se trata de unos galardones que convoca cada año la Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades con los que reconoce la capacidad de los estudiantes que consiguieron superar sus dificultades de tipo personal, educativas o del entorno familiar y sociocultural.

En el caso de Sara Bugallo, ella tiene una parálisis cerebral desde pequeña, que no le ha impedido superar con éxito su etapa de Educación Secundaria Obligatoria.

“Estuve llorando con mi madre y con mis hermanas todo el día, cuando nos enteramos de que me daban este premio”, explica Sara Bugallo, porque “veo que todo mi esfuerzo tiene su recompensa”. Además, el tiempo del que dispone Bugallo para estudiar y hacer los deberes es menor que la mayoría de los jóvenes de su edad puesto que “las terapias que tengo que hacer casi todos los días me ocupan mucho tiempo y tengo el tiempo para estudiar muy contado”. Con todo, ese tiempo le ha sido más que suficiente para que la Xunta de Galicia premie su esfuerzo y reconozca el trabajo que ha llevado a cabo para conseguir ser campeona en superación personal.

Es un premio que para Sara Bugallo le supone un impulso que le anima “a seguir esforzándome más” para conseguir su objetivo de llegar a ejercer de profesora de Historia “porque es una materia que me gusta mucho”. Sara Bugallo está ahora contenta cursando 1º de Bachillerato en el IES de Mos “porque, por fin, me he podido librar de las matemáticas”, reconoce entre risas.

Bugallo hace historia

Además la estudiante mosense, Sara Bugallo, hace historia en el Colegio LAR porque es la primera vez que un alumno o alumna de este colegio recibe un premio así.

En el centro ha recibido todo tipo de apoyo en clase. De hecho, explica Bugallo, “yo daba los mismos contenidos que mis compañeros, pero me facilitaban la escritura, que es donde tengo más dificultad, sobre todo a la hora de hacer los exámenes”.

Ahora, Sara Bugallo da las gracias a su familia por animarla a que se presentara a este premio de la Xunta de Galicia “porque aunque yo no estaba muy convencida, al final ellos hicieron para que dijera que sí”. Explica que “siempre me dijeron que si lo conseguía, perfecto, y si no, pues que no pasaba nada”.

Pero lo que ha pasado, finalmente, es que Sara Bugallo es ahora una de las campeonas oficiales en superación personal y es una de las 20 personas que la Xunta de Galicia premia por su trabajo, pese a las dificultades. El objetivo de este reconocimiento de la administración autonómica es que “los premiados sean un ejemplo para compañeros en situaciones similares, poniendo en valor el especial esfuerzo que supone alcanzar el éxito”.