Un centenar de afectados por las riadas en Gondomar unen fuerzas como asociación

Un centenar de vecinos y vecinas de la villa de Gondomar y del barrio de A Ponte, en Mañufe, afectados por las reciente inundaciones, se reunieron ayer para intentar encontrar algún tipo de solución a un problema que no solo se repite cada vez que hay lluvias torrenciales, sino que cada vez va in crescendo. Tras los importantes daños ocasionados en viviendas, vehículos, comercios, muros y viales en Navidad y en Año Nuevo, ayer acordaron constituirse legalmente como Asociación de Afectados y crearon una gestora formada por 18 personas, “para que no se olvide el problema y también para que se cuente con nosotros a la hora de buscar soluciones”.

Precisamente sobre las posibles soluciones, la Xunta adjudicó hace un par de meses el primer plan para ampliar la capacidad del desagüe de la villa condal, en el punto donde confluyen los ríos Miñor y Zamáns por 1,8 millones de euros. Una actuación prevista para acabar con las inundaciones en el centro de Gondomar cada vez que llueve más de la cuenta. En este sentido, los vecinos de Mañufe manifestaron ayer su preocupación, indicando que, aunque pueden aliviar el centro, si no se actúa en el puente de Mañufe y río abajo, “verán incrementado el caudal de las crecidas en el barrio de A Ponte, con más agua en menos tiempo y con más fuerza”. Limpieza de los cauces Además, dicen estar seguros de que “no es cuestión de hacer grandes obras, sino de cuidar y mantener limpios nuestros ríos”. Es decir, “que el agua pueda fluir sin las represas que provocan las docenas de árboles caídos”, insisten los afectados por las inundaciones, proponiendo otras medidas más sencillas, como la apertura de los ojos ocultos en los puentes de Mañufe y Xunqueira, “que pueden rebajar de 20 a 40 centímetros el nivel de las crecidas y poner a salvo nuestras viviendas, garajes o bajos comerciales”. Una vez constituidos en Asociación de Afectados, los vecinos no descartan ninguna vía de actuación para buscar soluciones, desde movilizaciones hasta reclamaciones de responsabilidades por la vía legal. Y es que denuncian que “en el mes de septiembre Augas de Galicia, la delegada territorial de la Xunta en Vigo, la Subdelegación del Gobierno y la propia presidencia de la Mancomunidade do Val Miñor, y por supuesto el Concello de Gondomar, fueron advertidos de esta situación por escrito, haciendo caso omiso de dichas comunicaciones”. Es por ello que consideran que “las peticiones de zonas catastróficas, de planes integrales contra las inundaciones, etc, que anuncian en los medios de comunicación los diferentes organismos públicos, son para nosotros poco creibles”. Rescatada una anciana en un sótano inundado La Guardia Civil informó ayer de un operativo de rescate llevado a cabo en la madrugada del pasado 26 de diciembre, coincidiendo con la subida del caudal de las aguas del río Miñor por las fuertes lluvias. Una familia de Gondomar requirió de forma urgente la asistencia de una patrulla del puesto de Baiona porque una mujer de 91 años, con problemas de movilidad, estaba atrapada en el semisótano de la vivienda. La señora se encontraba acostada en una cama articulada de hospital, en el semisótano, con el agua rodeando la cama ya a la altura del colchón. Los agentes tuvieron que subirla entre los dos a cuestas por unas escaleras del caracol, llegándoles el agua ya por encima de las caderas. Tras el rescate, se gestionó el traslado de la anciana a la residencia donde reside habitualmente.