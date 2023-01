Redondela limitará a 30 km/h la velocidad en los viales municipales

El pleno de la corporación de Redondela aprobó en su última sesión del año destinar una partida de 200.000 euros para un plan de mejora de la seguridad vial en las carreteras municipales, una medida entre las que destaca la limitación de la velocidad a 30 kilómetros por hora.

La iniciativa fue propuesta por el grupo del BNG a través de una moción en la que solicitaban que la partida que no se va a invertir en los presupuestos participativos –que permanecen congelados desde 2018– se destine a poner en marcha una planificación real en las carreteras municipales con el objetivo de que estos viales puedan ser empleados de forma segura tanto por los conductores, como por los peatones y ciclistas. La moción nacionalista fue aprobada con el respaldo del PSOE y AER, mientras que el PP votó en contra.

El portavoz nacionalista, Xoan Carlos González, destacó la necesidad de mejorar la seguridad vial “para facer un concello máis amable, máis habitable e máis atractivo” para los ciudadanos. En este sentido señaló que las carreteras “non deben ser só para os coches”, y justificó la puesta en marcha de medidas, como la reducción de la velocidad, porque desde la pandemia los peatones se han multiplicado en las calles y carreteras al incrementarse las actividades al aire libre, por lo que “debe priorizarse o peón fronte ao vehículo”.

Por su parte, la portavoz del PSOE, María Castro, se mostró de acuerdo en la “importancia de crear espazos para as persoas” tanto en la villa como en las parroquias y en favorecer una movilidad sostenible, recordando que con este objetivo Redondela se adhirió hace más de un año al porgrama Ágora de la Diputación. Respecto a las medidas propuestas por el BNG, indicó que “hai cuestións como a redución da velocidade e a mellora da iluminación que son factibles, pero outras como a construción de beirarrúas en moitos casos non son viables porque as estradas en moitos tramos son estreitas e non o permiten”.

El PP votó en contra de la moción y su portavoz, Iván Crespo, recordó que los presupuestos ya incluían una partida de 190.000 euros para la mejora de viales que denominó como “plan de asfaltado para amiguetes”.