Ningún niño de Redondela se quedará sin regalo de Reyes. Con este objetivo, el gobierno local ha puesto en marcha la campaña “Redondela xoga en igualdade”, una iniciativa por la que el Concello comprará juguetes para su distribución entre las familias usuarias de los Servizos Sociaies municipales. “Estamos a falar de solidariedade e non de caridade. O Nadal ten que ser para todos os nenos e nenas por igual, se non non sería Nadal”, señala la alcaldesa, Digna Rivas.

La regidora redondelana agradeció la colaboración de las jugueterías locales porque, “cando se lles presentou a idea, non dubidaron nin un só instante en sumarse á mesma para tentar que a situación económica dás familias non repercuta na ilusión coa que vos máis pequenos viven estas datas”, destacó Rivas. "O Nadal ten que ser para todos os nenos e nenas por igual, se non non sería Nadal" Al igual que los años anteriores, a la hora de adquirir los juguetes se procurará que estos sean “igualitarios e non sexistas”, porque el gobierno local entiende que “a través do xogo pódese inculcar valores como a igualdade, imprescindible no camiño cara unha sociedade máis xusta”. Así, con esta campaña se cumplen tres claros objetivos: que ningún niño quede sin juguetes en Nadal, fomentar la igualdad y apoyar y dinamizar el comercio local. “Ademáis, cúmprese o principio de transversalidade que, en materia de igualdade, busca o goberno local en cada unha das súas actuacións”, concluye Rivas.