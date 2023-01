Gondomar estrena el año con inundaciones y calles cortadas por la lluvia

Acopio de sacos para hacer diques de contención, el pabellón municipal listo para ser usado como vestuarios y duchas así como un plan especial en el que todos los operarios municipales estaban disponibles en caso de necesitar una actuación urgente. Este es el protocolo que ideó el Concello de Gondomar para hacer frente al temporal que asoló al sur de la provincia de Pontevedra durante la madrugada del 1 de enero.

Con todo, la fuerza de la lluvia y el desbordamiento de los ríos Miñor y Zamáns hicieron que el municipio sufriera innumerables incidencias durante la noche.

En las horas que siguieron a esa noche, los efectivos de la policía calificaban la mañana del primer día del año como “caótica”. Ha sido necesario cortar el acceso a los alrededores de la Plaza de Abastos y del centro de salud con el objetivo de garantizar la seguridad de los vecinos y de las vecinas de Gondomar. Las incidencias llegaron a la mayoría de las parroquias pero, especialmente, el temporal hizo mella en la parroquia de Mañufe con calles inundadas y donde la fuerza del agua ha provocado desprendimientos de muros y tierra.

"La fuerza del agua ha provocado desprendimientos de muros y tierra"

Un ejemplo de estas incidencias, en concreto del desprendimiento de tierra, es la casa de un vecino en el que la tierra se tragó, por derrumbamiento, un galpón en el que guardaba herramienta y un tractor. Aunque “pudo ser peor, porque esa misma noche , unas horas antes habíamos estado mi mujer y yo ahí recogiendo lo que había dentro”, relata Jacobo. Ahora, esperan al peritaje para cuantificar los daños porque “son herramientas que he ido comprando a lo largo de toda una vida, de aquí poco se podrá salvar y del galpón no ha quedado nada”, explica. “No quiero ni pensar lo que me voy a encontrar cuando pueda limpiar y levantar todo lo que está aquí caído, además no será fácil porque la zona es de difícil acceso y tendré que disponer de una maquinaria que permita entrar”. Por lo de ahora, dice Jacobo, “tengo que esperar a que venga el peritaje”.

Apunta que “el Concello se ha puesto ya en contacto conmigo”. Augura que será difícil volver a levantar la infraestructura “porque cayeron numerosos carballos encima del galpón”. Con todo, se alegra de que “no cogiera a los animales que tenemos al lado”.