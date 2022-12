Decenas de coches inservibles, electrodomésticos inutilizados, alimentos, mercancías... Todavía siguen cuantificándose los daños que ocasionaron las últimas crecidas de los ríos Miñor y Zamáns en Gondomar. Los vecinos de la Rúa das Ánimas cuyos garajes se habían llenado de agua prácticamente hasta el techo han podido empezar a retirar enseres de los trasteros al bajar el nivel con ayuda del Concello, que les ha facilitado contenedores. Las riadas han causado cuantiosas pérdidas y un grupo de afectados ha decidido organizarse en busca de soluciones.

Su portavoz es Antonio Araúxo, concejal en la oposición municipal y líder de Manifesto Miñor, que ayer daba a conocer la organización de una asamblea a la que están convocados todos los afectados. Será el próximo miércoles, día 4 de enero, en el auditorio Lois Tobío. Lo que pretenden es “entre tod@s facer forza e que se tomen as medidas necesarias” para minimizar los daños, explica. El edil, también perjudicado por los desbordamientos, indica que los ríos Miñor y Zamáns “levan toda a vida botando fóra e criándolle problemas á veciñanza, pero o acontecido nas últimas enchentes, nin as persoas máis vellas lembran tantos estragos”. Araúxo considera que los organismos públicos deben ocuparse de que el Miñor desagüe con fluidez, “sen atrancos nin represas que aumentan o nivel das enchentes e poden facer que a riada suba de 20 a 50 centímetros, marcando a diferencia entre salvar as casas, negocios garaxes ou non”.

Operativo especial de Nochevieja

El gobierno municipal organizó ayer el operativo especial, ante la previsión de lluvias intensas el fin de semana, para evitar daños como los de la Nochebuena. Todos los agentes de la Policía Local, operarios municipales y concejales estarán de guardia, localizables por si hay que incorporarse al dispositivo. Se recomendará no aparcar en las zonas sensibles, se prohibirá en caso de que el pronóstico empeore.

El Concello de Vigo no prevé aliviar el embalse de Zamáns este fin de semana, aunque si fuese necesario lo hará de manera progresiva y en coordinación con el gobierno de Gondomar, explicaron ayer fuentes municipales.