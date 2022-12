El último tramo de Carabela Pinta: ¿peatonal o no?

La céntrica Rúa Carabela Pinta es la única semipeatonal de Baiona, aunque no al completo. La transformación que la dejó pavimentada como el contiguo casco histórico y cerrada al tráfico rodado todas las tardes y jornadas de fin de semana dejó pendiente un tramo, el que discurre entre las intersecciones con Cidade de Vigo y Marqués de Quintanar. Las obras que faltan para completar la calle acaban de salir a concurso público por 284.589 euros. El gobierno municipal espera iniciarlas en el primer trimestre del año y finalizarlas antes del verano, según explica el concejal de Urbanismo y Vías e Obras, Óscar Martínez. Los dirigentes municipales todavía no tienen claro si será peatonal o no. Hasta que finalicen los trabajos hay tiempo de analizarlo y el edil asegura que se abrirá el diálogo con vecinos y comerciantes para alcanzar un consenso.

La humanización acaba de salir a concurso público por 284.589 euros Inicialmente estaba previsto dar continuidad a la semipeatonalización de la parte baja de la calle y dejar el tramo de 67 metros que falta por reformar libre de coches en el mismo horario. Pero en este caso surgen mayores dificultades para ordenar el tráfico: dos cruces con otras calles y varios garajes. “Queremos que o espazo peonil teña continuidade pero estamos valorando opcións, desde restrinxir o acceso a residentes con cámaras e lectores de matrícula a deixala aberta, pechala só polas tardes...Falaremos cos veciños”, señala Martínez. En caso de que se cierre al tráfico habrá que abordar también la reordenación de Cidade de Vigo y probablemente los demás viales del entorno. La zona de carga y descarga existente se mantendrá, disimulada con árboles. Lo que sí está claro es que las obras homogeneizarán estéticamente la Rúa Carabela Pinta al empedrar el tramo pendiente en piedra. Eso sí, serán planchas de grosor suficiente para no romperse constantemente con el paso de los vehículos, como sucedía en Santa Liberata, según afirma el edil. La intervención plantea la sustitución de las tuberías de saneamiento, abastecimiento de agua, canalización de pluviales, así como el cableado eléctrico y la conducción de las telecomunicaciones. Los trabajos deberán estar listos en un plazo de tres meses desde su inicio, según reza el proyecto. Las obras se extenderán también al callejón de 26 metros que conecta Carabela Pinta con Huertas Reales, donde se sustituirá el pavimento de pizarra por granito, como en el resto del entorno. El Concello financiará la obra con cargo a una subvención de la Diputación de Pontevedra.