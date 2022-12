Cerca de 600 personas despedirán el año corriendo en la primera San Silvestre de Tui, organizada por el Concello y el Club de Atletismo Tui. 443 adultos y 154 niños y niñas se han inscrito al evento, que partirá mañana, a las 10.30 horas, del Paseo da Corredoira. La participación ha superado todas las expectativas de la organización.

Tras la carrera, la fiesta continuará con chocolatada y rosca y, a las 12 horas, al son de las campanadas del reloj de la Plaza de la Inmaculada, donde los asistentes podrán tomarse las 12 uvas. A continuación, el grupo Broken Peach amenizará el mediodía con música en directo con varias de sus versiones de temas navideños como Let It Snow o All I Want For Christmas Is You.