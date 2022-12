El PSOE propondrá ante el Parlamento Europeo un plan para recuperar y poner en valor A Lagoa, en As Gándaras de Budiño, espacio natural catalogado como Red Natura 2000 y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). Así se comprometió el europarlamentario socialista Nicolás González Casares, que visitó A Lagoa junto al candidato del PSOE de Porriño, David Alonso Bargiela, y el concejal socialista de la parroquia de Budiño Emilio Diz.

El espacio es último rincón europeo de la tortuga de estanque europea

El europarlamentario socialista apeló a las administraciones locales y autonómicas a promover un plan de gestión del espacio Red Natura de As Gándaras para optar a fondos Next Generation de Recuperación Ambiental. Según Casares, la Unión Europea pretende recuperar al menos un 30% de los espacios naturales degradados de cara a 2030, lo que hace de As Gándaras “un candidato potencialmente viable para este tipo de fondos, especialmente por ser el último rincón europeo del sapoconcho europeo, o tortuga de estanque europea, y de varias aves, reptiles, murciélagos y mamíferos de gran importancia natural”.

“Debemos saber combinar el espacio natural con el industrial para que cumpla su papel de sumidero de carbono y de reserva natural, pero para eso hace falta un proyecto ambicioso antes de que sea tarde”, comentó el europarlamentario socialista. En esta línea, David Alonso anunció que uno de sus primeros compromisos como candidato será el de “impulsar la renaturalización de Porriño; debemos recuperar los espacios verdes para la ciudadanía, y para eso, las riberas del Louro y la zona natural de As Gándaras son fundamentales”.