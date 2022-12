Iniciadas hace cinco años, las obras del puente sobre la vía férrea en Casal do Monte siguen paralizadas ante el “desinterese dos gobernos de Digna Rivas”, denuncia el concejal del BNG Xoán Carlos González. “Ante o deterioro da ponte ubicada sobre a vía férrea perto do túnel dos Valos, emprazamos a que se afronte o remate das obras de inmediato”, reclama el portavoz nacionalista. “A renovación afecta á seguridade viaria dos veciños e veciñas do barrio de Casal do Monte”, advierte.