El secretario municipal de Porriño, Eduardo Portela, acudió ayer al juzgado de Porriño para solicitar una orden de alejamiento contra el hombre que el pasado martes por la tarde le agredió con un hacha. Portela manifestó que “hay miedo en mi familia, hay insomnio; nos tenemos que encerrar por la noche, atrancar puertas y ventanas”, al mismo tiempo que aprovechó para “demandar seguridad pública a las instituciones”.

“El barrio de Pereiras era tranquilo y ahora hay miedo. Las vecinas ya no pasean por miedo a una agresión y mis hijos se quieren trasladar a otro domicilio”, comentó Eduardo Portela, indicando que el hombre que lo agredió, un sexagenario que responde a las iniciales de A.S.P., transita siempre por el barrio, ubicado en la parroquia de Torneiros, con algún tipo de herramienta, como el hacha que clavó en su espalda. Según Portela, el presunto agresor, que se encuentra en libertad tras haber declarado el pasado martes en sede judicial, “tiene una obsesión personal con la presidenta de la comunidad de aguas”. “La voy a matar”, le dijo a Portela el día de la agresión.

“Os voy a matar, me robasteis el agua del contador”, le gritó el hombre, que también es miembro de la comunidad de aguas. Portela, a quien el hacha le impactó en una mochila de escalada que vestía en ese momento, considera que “si no me defiendo, estaría muerto o con lesiones muy graves”. Y es que, además del hachazo en la espalda, que le produjo un corte a la altura de los riñones, según relata la víctima, el supuesto agresor realizó un segundo ataque que pudo esquivar.