O mestre e compositor porriñés Antonio Paz Valverde faleceu no día de onte, aos 85 anos, logo dunha traxectoria profesional intimamente ligada á música coral, na que chegou a compoñer máis dun cento de pezas musicais e na que destaca tamén o seu traballo á fronte da Coral Polifónica do C.R.C do Porriño, convertendo esta agrupación nunha das máis sobranceiras de Galicia nas décadas dos sesenta e setenta.

Antonio Ignacio Paz Valverde naceu no Porriño en 1937. Fixo os estudos no colexio dos Xesuítas de Camposancos (A Guarda) onde aprendeu as primeiras nocións de linguaxe musical e piano. Cando tiña arredor de catorce anos xa dirixía o coro do colexio. A partir de 1952 tocaba o órgano en misas e funerais e traballaba con pequenos coros relixiosos do Porriño. Con dezaseis anos compoñía a peza de piano titulada María Teresa, dedicada a quen logo sería a súa dona, composición que figura como a primeira das súas obras. Estaba aínda cumprindo o servizo militar cando participa como peza esencial na fundación da Coral Polifónica do C.R.C. do Porriño nos últimos meses de 1959.

Creou melodías con textos de Cunqueiro, os irmáns Álvarez Blázquez, Celso Emilio Ferreiro, Rosalía de Castro, Blanco Amor, Luís Pimentel ou Manuel María

Máis aló do seu maxistral papel na dirección da coral que brillou, sen dúbida, entre as dúas ou tres mellores agrupacións cantoras do país nos anos sesenta e setenta do pasado século, foi no eido da composición onde desvelou a súa acusada sensibilidade creadora. Pero ademais disto cabe subliñar o seu papel pioneiro na renovación da canción galega de factura culta, utilizando materiais literarios contemporáneos nunha interesante selección de autores e poemas. Lembremos que nos concertos de 1962 xa incluían Nouturno e Canzón do paxariño de Faustino Rey Romero. En 1963, O neno dormía de Díaz Xácome; en 1964, Non cho direi (Adeus) de Pérez Creus. E nos seguintes anos continuaría a crear melodías con textos de Cunqueiro, os irmáns Álvarez Blázquez, Celso Emilio Ferreiro, Rosalía de Castro, Blanco Amor, Luís Pimentel ou Manuel María con quen mantivo unha breve pero interesante relación epistolar. En 1969, esta agrupación gravaba unha serie de pezas musicais da súa autoría tituladas xenericamente “Canzóns galegas”.

Algunhas cantigas que logo tiveron versións moi divulgadas nos anos setenta (Longa noite de pedra, María Soliña, No niño novo do vento) xa tiñan excelentes melodías no papel pautado do compositor porriñés dende anos atrás. Concibidas cun criterio contemporáneo, tanto na escolla de poetas do momento como na liberdade musical do autor a hora de elaborar melodías e acompañamentos, Paz Valverde foi creando –de vagariño– unha colección de cancións galegas que representan a parte máis coñecida da súa obra.

Dedicou, tamén, tempo e creación para a música relixiosa (a Misa Galega foi igualmente gravada en 1969), para as composicións de piano, para os ritmos de América vencellados á tradición do canto coral e para o ensaio sobre textos en castelán (Rafael Alberti ou Juan Ramón Jiménez entre outros). Realizou unha inxente tarefa como arranxador de música culta e popular. A obra compositiva que conseguimos catalogar en 2009, por tanto incompleta, estaba formada por 164 títulos.

As cancións galegas de Paz Valverde tiveron e teñen unha relevante difusión no eido coral e foron gravadas ou cantadas ao vivo por moitísimas agrupacións galegas ou foráneas. E alén do ámbito coral, estas composicións foron versionadas por Carlos Núñez, Tereza Salgueiro –a voz dos portugueses Madredeus-, María Manuela, María do Ceo, Rara Avis ou Eva Carreras.

