A asociación Lucenza-Ateneo de Nigrán remata o ano coas xornadas “Prestige, marea negra. 20 anos”, coa colaboración do Concello de Nigrán e da plataforma Nunca Máis do Val Miñor, nas instalacións do colexio Humberto Juanes en horario de 18.00 desde hoxe ata o xoves. Haberá charlas e mesas redondas, documentais, visitas guiadas pola mostra d efotografías e material audiovisual referidos a crise ambiental que provocou o petroleiro.