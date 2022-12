El Concello de Nigrán convoca un año más la tradicional carrera San Silvestre para despedir 2022 este sábado, día 31 de diciembre, en Panxón. La prueba, no competitiva, consta de 4,5 kilómetros con salida a las 17.00 horas desde el inicio del paseo marítimo y finalizará con una chocolatada. Los interesados en participar no necesitan inscribirse, tan solo presentarse allí y aportar un kilo de algún producto no perecedero para el banco de alimentos municipal.