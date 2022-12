El portavoz municipal del BNG en Redondela, Xoán Carlos González, afirma que “PP e PSOE repártense o pastel de San Simón” ante la decisión de la Xunta de trasladar la gestión cultural de la isla al patronato del Museo do Mar de Galicia. A raíz de este cambio “Redondela perde peso definitivamente na xestión das actividades”, advierte.

La organización nacionalista considera que “se trata dunha decisión traballada durante anos, co fin de distorsionar o sentido das actividades que se realizan na illa”. Recuerda González que en 2007 se creó la Fundación Illa de San Simón en la que el Concello de Redondela “participaba co obxectivo de convertela nun centro de recuperación da Memoria Histórica”, pero esa entidad “foi disolta en tempos do PP coa complicidade do alcalde Javier Bas”.

El BNG “esixe que Redondela volva a participar nos órganos de decisión que actúan en San Simón”.