Las auxiliares que trabajan en el Servizo de Atención no Fogar (SAF) de Redondela advierten, a través de un comunicado del sindicato CUT, que la falta de cobertura de plazas por parte de la empresa Os Ventos Innovación, adjudicataria desde el pasado 28 de mayo, está dejando a “moitísimos usuarios cada día sen as atencións que precisan, conlevando un risco moi grave nas persoas dependentes”.

La carencia de personal para atender a la totalidad de usuarios y usuarias del SAF se debe, según la denuncia pública de la CUT, a que la empresa “non está a cubrir as compañeiras que se encontran de baixa, de vacacións ou de descanso”. Esta situación ya ha generado quejas de familiares de personas dependientes y el Concello estudia posibles sanciones a Os Ventos por incumplimientos del contrato.

Y es que según la CUT, desde el cambio de empresa adjudicataria las trabajadoras no han obtenido “ningún beneficio” y sí, en cambio, “retrasos nos pagos das nóminas, irregularidades nas mesmas, non respectan os dereitos laborais que tiñan no momento da subrogación, modificacións sustanciais dos plans de traballo sen aviso previo, aumento do absentismo laboral na plantilla, e ausencia de persoal de Coordinación do SAF, coa oficina pechada para atención das traballadoras, familiares e usuarios”.

La CUT también responsabiliza al Concello “por permitir que despois de 7 meses nesta situación, siga tendo unha posición impasible”. Ayer, el gobierno local convocó a la plantilla a una reunión la próxima semana para informar de las medidas que adoptará respecto al SAF.