Gondomar reclama a Vigo aviso previo de la apertura de compuertas de Zamáns

¿Se podría haber evitado una de las mayores inundaciones de las últimas décadas en el centro de Gondomar? Con unas lluvias tan torrenciales como las de la madrugada del martes coincidiendo con la pleamar, probablemente no. Pero algunos daños tal vez podrían haberse previsto. Así lo cree el gobierno municipal de Gondomar tras conocer que las compuertas del embalse de Zamáns también se abrieron y se armó la tormenta perfecta que llegó a anegar un transformador y causó un apagón de seis horas. Por eso el equipo que preside el alcalde, Paco Ferreira, se ha puesto en contacto con el Concello de Vigo para solicitar que cuando vaya a desaguar la presa avise.

Durante la jornada del martes cayeron en la localidad 79,5 litros por metro cuadrado

No es la primera vez que ocurre. Las fuertes lluvias obligan a aliviar cualquier embalse si roza el lleno y en el caso de la de Zamáns el caudal fluye hacia el centro urbano gondomareño. Las circunstancias que el torrente se encuentra allí son favorables a la crecida, con dos ríos que confluyen, máxime si sube la marea. Durante la jornada del martes cayeron en la localidad 79,5 litros por metro cuadrado.

Desde la Alcaldía gondomareña no se discute que haya que abrir compuertas por necesidad, pero consideran que puede hacerse de manera coordinada. Saberlo con cierta antelación, de un mínimo de dos horas, explican, permitiría montar un operativo especial. Podrían estar prevenidos y acotar zonas para evitar que los conductores dejen el coche en zonas sensibles o localizar a los propietarios de aquellos vehículos con riesgo de que les afecten las inundaciones. Una treintena de ellos quedaron anegados en esta última riada.

Limpieza y balance de daños

Operarios municipales continuaban ayer con las labores de limpieza y atendiendo incidencias derivadas del temporal, mientras prosigue en balance de los daños en bienes públicos particulares. En el Ayuntamiento todavía recibieron ayer avisos de averías en el alumbrado público, alcantarillas atascadas o desprendimientos de taludes o muros que dificultaron el tráfico en algunos viales.

Las incidencias de la riada generaron también críticas por parte de la oposición. Manifesto Miñor recordó que el río Miñor “avisa do maltrato que leva recibindo dende hai décadas”. La formación nacionalista apunta a que “as consecuencias das riadas resólvense no verán, agora só se poden paliar os danos” y que hace ya unos meses que trasladaron la necesidad de retirar troncos y obstáculos de todo tipo del cauce tanto al Ayuntamiento como a Augas de Galicia, la Subdelegación del Gobierno y la Mancomunidade do Val Miñor. Su portavoz, Antonio Araúxo, asegura que “hai máis de 20 árbores de grande porte caídas e atravesando o río que actúan coma auténticas represas que agravan os desbordamentos e aumentan os danos”.