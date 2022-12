La Mesa pola Normalización Lingüística, el BNG y Galiza Nova denuncia una “nueva deturpación de nuestra toponimia por parte de distintas instituciones”. Se refieren al uso de “Tuy” en lugar de Tui en un cartel informativo. “A toponimia constitúe unha riqueza e un patrimonio inmaterial do noso país que cómpre manter e preservar por formar parte da nosa identidade colectiva”, indica Carme Núñez, portavoz del BNG de Tui, recordando que “xa fai anos presentamos unha moción en pleno que instaba a mudar unha sinalización co nome do noso Concello deturpado e hoxe continúa igual”.