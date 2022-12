El Tribunal de Contratación da la razón al Concello en el recurso por el alumbrado navideño

El Tribunal de Contratación Pública de Galicia se ha pronunciado a favor del Concello de Redondela al desestimar el recurso presentado por una empresa que fue excluida automáticamente del proceso de contratación del alumbrado navideño porque tenía deudas con la Seguridad Social.

La alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, calificó ayer de “absoluta irresponsabilidade” el intento del PP de desprestigiar al gobierno local con “mentiras” sobre la contratación de las luces de Navidad y amenaza con adoptar medidas legales contra el partido de la oposición por difundir un informe confidencial “co obxecto de boicotear o Nadal e acabar coa ilusión dos veciños”. “Por unha banda intentaron boicotear o día do acendido mentindo nas redes sociais e nos medios ao dicir que o Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia ordenou a suspensión do alumeado de Nadal; por outra banda, xustificaron estas afirmacións con información manipulada que difundiron de forma ilegal e sen contexto”, reprocha Rivas.

La regidora local explica que “as luces de Nadal nunca perigaron e o secretario do Concello sempre tivo a certeza da correcta licitación”. De no haberse realizado la instalación en los días establecidos, podría existir la posibilidad de no ejecutarse el contrato, y por tanto, de que se produjera una situación en la que quedaran sin colocar las luces navideñas produciendo un perjuicio de difícil reparación. Pero Rivas asegura que esta opción no se iba a producir “xa que neste lote so existía un adxudicatario posto que a empresa recorrente foi excluída do procedemento por incorrer nun dos supostos de prohibición de contratar contemplados no artigo 71 da LCSP por ter débedas coa Seguridade Social”, puntualiza.

Asimismo aclara que en la mesa de contratación del 24 de octubre, en la que estaba presente un representante del PP, se dio trámite al recurso presentado por el adjudicatario, en el que se habló de la ejecución del contrato, siendo este excluído por incumplir el artículo 71 de la LCSP 9/2017. “Motivo polo cal quedaba excluído de forma inmediata e as luces foron adxudicadas a outra empresa que sí cumpría os requisitos legais”, indica Rivas.

La alcaldesa subraya que no se cometió “ningunha ilegalidade” y acusó al PP de “usar a mentira para o seu rédito político”, por lo que adoptará medidas legales.