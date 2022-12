Quince años sumergido en la historia de Ponteareas

Más de una década ha dedicado el ponteareano Arístedes Carrera al estudio de la historia del municipio y al análisis de sus topónimos. En concreto, han sido 15 años en los que Carrera se ha sumergido de lleno entre documentos, entrevistas, caminatas y hallazgos para acabar de dar forma a la historia de la villa del Tea. Tanto es así que el trabajo que ha realizado ha servido para revelar la importancia que tuvo la localidad en la época romana y, en concreto, con las minas de oro.

Explica que “Ponteareas fue uno de los sitios más importantes a los que vinieron los romanos y no a hacer turismo sino a extraer oro en los márgenes del río”. Apunta que “localizamos minas de oro en Cristiñade, debajo del puente de la autovía; a la altura del campo de fútbol de Angoares; en la sala Tea de Ponteareas y en la desembocadura del río” y recuerda que “están todas catalogadas”. Además, según la conclusión a la que llegó Arístedes Carrera, “hay más minas romanas en la parte de arriba de Pardellas; otra en el entorno de A Freixa y otra en la parroquia de Ribadetea” por lo que todo esto ha llevado a Carrera a determinar que el topónimo de Ponteareas “proviene de Pontis+Aureas, que hace referencia a la Ponte Vella sobre el río Tea más a las tierras de los márgenes derechos del mismo río relacionadas con varias explotaciones auríferas de la época romana”.

Además, apunta que el epicentro de las tareas administrativas y de gestión de estas minas romanas se situaba en Angoares. “En el lugar en el que ahora se sitúa la iglesia de esta parroquia, antes hubo un monasterio, y antes una villa romana que era donde se atendía a la gestión de los trabajadores de las minas romanas”. De igual forma, “en Ribadetea, donde se sitúa el campo de fútbol, allí se encontraba la balsa de decantación, el lugar en el que separaba el oro de la arena”. Así que, insiste el vecino de del municipio, “hasta ese punto llegaba la importancia de las minas romanas en Ponteareas”.

Autoedición

A finales de este año saldrá el primer libro autopublicado de Arístedes Carrera en el que recoge parte de la investigación que realizó durante 15 años. Serán, en total, seis ejemplares y se iniciará la colección con el que está dedicado a la parroquia de Guláns, que ya se encuentra en proceso de impresión con 260 páginas y 60 fotografías a color. Los siguientes libros están dedicados a Cristiñade, Areas, Arnoso y Xinzo.

Carrera tuvo que autoeditar su trabajo porque, según explica, “el Concello no estuvo a la altura y me dijeron que no había dinero para publicarlo, así que decidí hacerlo yo mismo”.