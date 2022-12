El Juzgado de Instrucción nº3 de Porriño ha puesto en libertad a uno de los detenidos por la muerte de Carlos Alberto V. O., el ciudadano portugués cuyo cuerpo sin vida apareció en un pozo de O Cerquido, en Porriño, en febrero de 2021.

Tras prestar declaración este miércoles en sede judicial, el investigado por un delito de homicidio o asesinato quedó en libertad con la prohibición de salir del territorio nacional, por lo que tuvo que entregar su pasaporte. A su salida del juzgado, aseguró que él no tenía nada que ver con la muerte de la víctima y que “dos personas que se hicieron pasar por policías con placas me dijeron que lo estaban buscando y me obligaron a citarlo en mi taller”.

El caso, que se encontraba bajo secreto de sumario hasta hoy, parece salido del guion de una película. Según cuenta el investigado que declaró ante la jueza, aquel día que lo citó en su taller, en la calle Severino Cobas de Vigo, fue la última vez que vio al fallecido, el cual le debía 500 euros, aunque “yo no mato a nadie por 500 euros, ni por nada”, aclaró. Fue justo hace 4 años, lo que coincide con la versión de la familia de la víctima, que denunció su desaparición a finales de diciembre de 2018.

Tras citar a Carlos en su negocio, tal y como le pidieron los supuestos policías, “ellos ya estaban dentro, le pusieron grilletes, lo tiraron al suelo para estrangularlo y me dijeron que me cogían el furgón”. “Pasaron como mínimo dos horas y volvieron con el furgón vacío”, contó el hombre a su salida del juzgado, indicando que, cuando llegaron, le dijeron que habían abandonado a Carlos Alberto en el monte en Portugal y lo amenazaron con hacerle algo a su hijo si contaba algo.

“Hace un mes que me enteré de que estaba muerto y ayer de que estas personas no eran polis”, insistió el investigado por el homicidio o asesinato del ciudadano luso aparecido en un pozo de Porriño con un fuerte golpe en la cabeza. “Lo único que me arrepiento es de callar por miedo”, concluyó, aclarando que él no sabe quien mató a Carlos, “pero lo que sí sé es que estas dos personas se lo llevaron la última vez que lo vi”.

Con todo, a esta persona no le extrañó no volver a ver a la víctima, pues era habitual en él, ya que “tenía deudas con mucha gente”. Precisamente las supuestas deudas de Carlos Alberto, que se dedicaba a la compra-venta de coches usados, ha sido la línea a seguir por los agentes de la Policía Judicial de la Comandancia de Pontevedra para intentar esclarecer este caso. Además de deudas, según fuentes cercanas al caso, también había un grupo de WhatsApp de afectados por presuntas estafas de la víctima relacionadas con su negocio, siendo este el posible móvil del crimen.

La jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Porriño levantó este miércoles el secreto de sumario, fruto de una larga y compleja investigación que logró identificar a la víctima a través de la técnica de aproximación facial forense, por primera vez en Europa, un año después de encontrar su cadáver, semidesnudo y en estado de saponificación, en el interior de un pozo. Ahora, casi dos años después del hallazgo del cuerpo, la Policía Judicial estrecha el cerco a los culpables.

Otros dos detenidos declaran este jueves ante la jueza

La Guardia Civil ha detenido a otras dos personas por el crimen del cuerpo hallado en el pozo de Porriño. Además del varón que declaró hoy ante la jueza y quedó en libertad, también se detuvieron a dos familiares de este (un hombre y una mujer), que quedaron en libertad ya en sede policial el propio martes y que no se prevé que sean investigados en la causa.

No obstante, la declaración del hombre que pasó a disposición judicial propició la detención de otros dos varones, que deberán declarar hoy ante la jueza, también en el Juzgado número 3 de Porriño. Esto quiere decir que las investigaciones de los agentes de la Policía Judicial de la Comandancia de Pontevedra, que han incluido pinchazos telefónicos y otras diligencias autorizadas por la jueza, han derivado en un total de cinco detenciones. Teniendo en cuenta que los dos hombres todavía detenidos se encuentran en esta situación a raíz de las declaraciones del investigado puesto en libertad, todo apunta a que podría tratarse de las dos personas que se hicieron pasar por policías y se llevaron a la víctima, siempre según la versión del primer detenido.