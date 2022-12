El pleno ordinario del Concello de Nigrán acogió ayer la toma de posesión de Mariluz Pérez Vidal cómo nueva edil del gobierno socialista, tras la dimisión y entrega del acta de Nuria Lorenzo, ex concejala de Cultura. La corporación del Ayuntamiento de Nigrán queda así representada por trece concejales socialistas en el gobierno local y cuatro del PP en la oposición.

Pérez Vidal, vecina de Camos y vicepresidenta de la Asociación Cultural A Camoesa, es jubilada tras ejercer en su vida laboral como cocinera en un catering escolar de la enseñanza pública. “Mari Luz es una persona muy participativa de la parroquia de Camos, donde forma parte de la directiva de A Camoesa, y estamos muy satisfechos de encarar junto a ella la recta final de este mandato”, resume el alcalde, Juan González, sobre la nueva edil, que, dijo, acogía el cargo con “ilusión, humildad y muchas ganas de trabajar por el bienestar del vecindario de Nigrán”.

La nueva edil sustituye en el pleno a Nuria Lorenzo, la edil que en último pleno de octubre presentó su renuncia por diferencias con el alcalde, Juan González, y el edil de Urbanismo, Diego García. Al finalizar el pleno ordinario de ese mes, Lorenzo tomó la palabra para explicar su decisión de dejar el acta como concejala del PSOE, luego de dos meses sintiéndose “ignorada y ninguneada” en el ejercicio de sus funciones. Por su parte, el alcalde, a quien esta decisión dijo haberle pillado por sorpresa, confesó entonces que “no es una noticia agradable”, pero agradeció a Lorenzo el trabajo realizado durante los últimos tres años y medio.

Según explicó la propia Nuria Lorenzo ante el resto de compañeros de Corporación, el origen de su renuncia se remonta a principios de septiembre, cuando recibió un WhatsApp de la monitora de piano de la escuela municipal anunciándole que el profesor de guitarra le había comunicado su cese justificando el mismo con la no conformidad del Concello con su labor. “La noticia me causa gran estupor porque nunca he recibido quejas de los usuarios” con respecto a la monitora de piano, indicó Lorenzo, que pidió explicaciones al alcalde, que le dijo no saber nada y le remitió al concejal de Urbanismo, quien se ocupa también del área de Personal.