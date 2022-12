Los dos partidos representados en la corporación de Soutomaior, PP y BNG, no lograron consensuar un acuerdo común en defensa de la sanidad durante el pleno extraordinario celebrado ayer a petición del grupo nacionalista.

El BNG comenzó la sesión tendiendo la mano a los populares al justificar que la grave situación en la que se encuentra la sanidad pública en el municipio “require unidade por parte de ambas forzas” y lamentaron que por culpa de la decisión del lugar y la hora de celebración –por la mañana, en vez de por la tarde como habían pedido– “se perdera unha oportunidade magnífica para facer esta demostración de unión e forza en comuñón coa veciñanza”.

El PP rechazó la propuesta al no estar de acuerdo en el primer punto de la iniciativa, que se mostraba en contra de la propuesta de la Xunta de dotar con personal de enfermería las plazas de médicos de los PAC.

Los populares, sin embargo, criticaron la negativa de los nacionalistas a valorar de manera independiente los puntos de la moción, ya que el PP estaba dispuesto a votar a favor en dos de los tres puntos a debate. El alcalde y portavoz del PP, Agustín Reguera, argumentó su postura contra el primer punto al calificarlo de “una mentira con la mala intención de desvirtuar la realidad”. La falta de acuerdo en este punto supuso que la moción presentada para el pleno extraordinario no saliese adelante a pesar de estar de acuerdo en los otros dos asuntos, en los que se solicitaba la cobertura de todo el personal médico en el municipio y la condena al estado actual en el que habitualmente hay plazas médicas sin cubrir.

"Lo importante para el BNG no es que haya médicos en Soutomaior, sino hacer campaña con ello"

Finalmente, para intentar que la moción pudiera prosperar, los miembros del PP solicitaron separar los puntos de discusión en distintas mociones, pero su petición de modificación no fue atendida por el grupo nacionalista, que prefirió mantener la moción en su forma original. “Esto demuestra que lo importante para el BNG no es que haya médicos en Soutomaior, sino hacer campaña con ello. Nosotros siempre apoyamos la sanidad y pedimos más médicos porque son necesarios, no lo hacemos dependiendo de quién presente la moción”, explicó Reguera.

Respecto a las acusaciones de politizar el tema por parte de Agustín Reguera, el portavoz nacionalista, Manu Lourenzo subrayó que “mentres o PP de Soutomaior lle lava a cara a un PP na Xunta que o único que pretende é facer negocio coa saúde da veciñanza, para nós é un orgullo facer política na defensa da sanidade pública de Soutomaior, sanidade pública pola que tanto leva traballado e cotizado”.

Ante esto, el alcalde recordó a Manu Lourenzo, que también es diputado gallego, que “mañana tiene la oportunidad de demostrar que realmente apoyan la sanidad de Soutomaior. Solo tiene que votar en el parlamento a favor de los presupuestos en los que está incluido el próximo centro de salud”, concluyó Reguera.