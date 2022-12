Un fallo informático obliga a suspender un juicio en Porriño con testigos de toda España

Un fallo en el sistema informático de los juzgados de Porriño obligó a suspender un juicio después de 4 horas de grabación y 19 peritos y testigos trasladados desde varios puntos de España. Sucedió el pasado jueves, en el juzgado número 3 de Porriño, cuando se bloqueó la grabación del juicio y el centro de atención al usuario (CAU) tardó más de hora y media en resolver el problema, provocando la suspensión de la grabación y el aplazamiento del juicio para el día siguiente.

El sindicato Alternativas na Xustiza-CUT denuncia públicamente esta situación, que dicen no ser un hecho aislado. “Cada día los trabajadores que tenemos una declaración, videoconferencia o juicio complejo y con muchos testigos, abogados y partes, cruzamos los dedos para que los obsoletos ordenadores, la falta de velocidad en los ordenadores y el mal funcionamiento del centro de atención al usuario no nos jueguen una mala pasada”, aseguran desde el sindicato.

En este sentido, indican que los ordenadores tienen más de diez años de antigüedad; que el tiempo medio de atención telefónica por parte del CAU cada vez que hay una incidencia supera las dos horas y que esta depende de si hay más incidencias en los juzgados de Vigo, Redondela, Ponteareas y Porriño. Otro escollo a los que se enfrentan los trabajadores del juzgado de Porriño es la baja velocidad de la red de datos, “que hace que la ralentización en la respuesta del ordenados pueda pasar de segundos a minutos”.

Así pues, además del fallo informático, el jueves, los funcionarios de justicia realizaron múltiples llamadas hasta conseguir hablar con el centro de atención al usuario. “Y para finalizar la situación rocambolesca, el informático que atendió la incidencia no tenía acceso en remoto desde Vigo al sistema de Porriño”.

“Evidentemente, los primeros perjudicados fueron, una vez más, los ciudadano-administrados, tanto los que venían de fuera de Galicia como los propios gallegos, pero no es menos importante el tiempo perdido por parte de la jueza, letrado y trabajadores del juzgado, que no solo tuvieron que dejar de hacer su trabajo, sino que tuvieron que dejar de hacer el del día siguiente para terminar la grabación del juicio”, denuncian desde Alternativas na Xustiza-CUT, instando a la Xunta y al Amtega (Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia) a “invertir más dinero en la modernización de la justicia, con nuevos ordenadores, mejora de la velocidad de datos y sobre todo en el CAU, no es asumible que un juzgado tenga que esperar una media de dos horas para que le cojan un teléfono para avisar de una avería”.