Almuiña ‘alimenta’ su regreso a Baiona

Aún sin confirmarse, la posible vuelta de Jesús Vázquez Almuiña, el actual presidente del Puerto de Vigo y exconselleiro de Sanidade, a la política municipal como candidato del PP a la Alcaldía de Baiona es uno de los movimientos más comentados en los foros políticos –y empresariales– en los últimos meses. Un movimiento que cobra fuerza cada día que pasa, sobre todo porque el propio Vázquez Almuiña no lo desmiente. Ayer tuvo otra oportunidad, en un encuentro con los medios para hacer balance del año portuario, en el que, de nuevo, no quiso despejar su futuro. “El Puerto está bien cubierto”, se limitó a responder a los periodistas. El titular de la institución portuaria aseguró que no es “preocupante” para el Puerto su salida o no hacia otros compromisos profesionales, ya que la entidad cuenta con un “magnífico equipo”, por lo que “no va a influir” si el presidente es él u otra persona ya que “es uno más”.

“Estamos elaborando una lista de posibles candidatos que luego elevaremos al PP provincial" La Villa Real es el único municipio del Miñor sin candidato o candidata popular confirmada para los comicios del próximo mes mayo, y esa tardanza, según fuentes del partido, es porque consideran viable recuperar la Alcaldía (una plaza histórica por lo que supone Baiona como marca, pero con menor importancia en la carrera por la Diputación por número de habitantes). La clave es el candidato, o candidata. Vázquez Almuiña es el presidente del PP local y hace apenas dos semanas desde su entorno negaban su vuelta a la política municipal. “Estamos elaborando una lista de posibles candidatos que luego elevaremos al PP provincial”, señalaron fuentes del partido en Baiona, que apuntaron entonces que nadie en el PP, al menos de forma oficial, le había pedido a Vázquez Almuiña que se presentase a las próximas elecciones. Pero las últimas declaraciones del presidente del Puerto vigués vuelven a poner el foco sobre él. “El día que haya candidato en Baiona se dirá”, aseguró ayer Vázquez Almuiña, destacando que tanto el Puerto como el municipio “no tendrán problema” sea quien sea el cabeza de lista. El baionés fue más allá al argumentar que en los últimos meses ha habido varios cambios en la dirección de diferentes puertos de España y de Portugal (en concreto, en Leixões), y puso en valor los “valiosos profesionales” con los que trabaja cada día en la organización de preside. Desde el PSOE dan por hecha la salida de Almuiña del Puerto. Es más, según los socialistas, el PP busca a la vez mejorar su resultado en Baiona y dejar libre la plaza portuaria para la candidata popular en Vigo y actual delegada de la Xunta, Marta Fernández-Tapias, para batallar desde allí contra Abel Caballero en las municipales ya de 2027 (dan por segura su derrota el próximo mes de mayo).