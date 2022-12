Redondela inauguró este fin de semana el parque de atracciones de Nadal, una instalación de juegos dirigida a los más pequeños de la casa que incluye una pista de hielo sintética, una pequeña montaña rusa, una rampa de hinchables de distintos tamaños y una zona de karts, así como otras sorpresas.

“O Concello quere ofrecer una programación familiar para o goce dos máis cativos e cativas, que poderán patinar sobre xeo, deslizarse por togobáns xigantes, conducir un car e montarse nunha montaña rusa, e todo dende unha perspectiva ecolóxica con ambiente de Nadal”, explica la alcaldesa de Redondela, Digna Rivas.

Las atracciones consisten en una Eco Roller Coast, una montaña rusa movida por pedales de 14 metros de recorrido; Rampa Tubbing, un tobogán gigante de 25 metros de longitud y con un suelo sintético que permite el deslizamiento con seis hinchables de distintos tamaños y una pista Bumper Car, un recinto de diez por seis metros con cuatro coches de choque.

Pista de hielo

La pista de hielo tiene una superficie de diez por cinco metros e incluye el equipamiento que consiste en 40 pares de patines en préstamo a los usuarios de la atracción, una máquina de afilar patines, un cercado de madera y los consumibles necesarios. “Buscábase a sostentabilidade para respectar a zona, polo que consideramos importante contratar unha instalación e aluguer de equipamentos que ofrecera un entretenemento ecolóxico. Dito equipamento non só debe cumprir coas medidas de seguridade esixidas, senón tamén co aforro enerxético vixente que axude á reducción do consumo eléctrico de maneira responsable e eficiente”, justifica la regidora. Además contará con personal para las tareas de organización y control de aforo de los usuarios para vigilar que las normas de uso se cumplan en todo momento.

Se trata de una propuesta orientada al público familiar que funciona en horario de mañana y tarde (11.00 a 13.00 y 16.30 a 20.30 horas) hasta el 8 de enero, excepto los días 25 de diciembre y 1 de enero que permanecerá cerrado.