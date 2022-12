“Hola, yo soy Tamara. Yo soy Miguel. Juntos te damos la bienvenida al espectáculo de Navidad de 2022”. Cada vez que sus propietarios pulsan el botón rojo en su jardín, un reno y un árbol de leds presentan al espectador de viva voz el baile de luces al compás de cinco villancicos y dos grandes temas de cine. Baten su propio récord cada año con la decoración de su propiedad, pero esta vez Miguel dos Santos y Tamara Santos han rizado el rizo. Han colocado más bombillas led que nunca, 21.000 en total, y las han puesto a hablar, cantar y bailar.

Se declaran fanáticos de la Navidad y de los montajes al estilo americano y siempre se habían esmerado en el alumbrado festivo de su propiedad de casi mil metros, pero fue la pandemia la que los empujó en 2020 a redoblar esfuerzos. Iban a ser unas fiestas tristes en las que las familias no podían reunirse y quisieron aportar algo de alegría con su montaje de música y luz. El año pasado incrementaron el número de leds. Pasaron de 10.000 a 19.000. Ahora son 21.000 y además de alumbrar siguen el ritmo de “All I want for Christmas is you”, de Mariah Carey; “Xmas is over” de John Lennon; “Mi padre es un elfo”, de Tomy M Mir; “Let itgo”, de Idina Menzel, de la película “Frozen”; “Rockn’ Around D Xmas Tree/Jingle Bell Rock, de Michael Buble y Carli Rae Jepsen;y la canción principal de la banda sonora de “Piratas del caribe”. Y ya no pueden parar. “Cada año vamos a más, añadimos un poquito”, explica Miguel, que empezó a trabajar en el diseño ya en septiembre. ¿Qué será lo próximo? Alguna idea ya tiene en la cabeza pero ya llegará el momento de las sorpresas.

Un trineo de luz, un árbol de 6 metros de alto que cambia de color, las caras animadas que reciben a los visitantes y muchos detalles más atraen a decenas de curiosos que detienen sus coches para contemplar el show o que incluso se desplazan a propósito con los niños para mostrarles la obra.