Los peces se hacen arte en Nigrán

Es fuente de proteínas de alto valor biológico, con vitaminas, minerales y ácidos grasos poliinsaturados, y su contenido calórico es bajo. El pescado es básico en una dieta equilibrada y saludable como la atlántica. Su grasa y su piel también se utilizan en productos farmacéuticos y cosméticos. A sus propiedades alimenticias, curativas y estéticas, Rocío Grandal y Mari Carmen Martínez suman también las artísticas. En su taller de A Cabreira, en la parroquia nigranesa de San Pedro de A Ramallosa, trabajan la técnica del gyotaku, una antigua práctica japonesa que consiste en imprimir peces y cefalópodos. Rodaballos, sargos, cabrachos, palometas aparecen en sus cuadros, así como pulpos calamares y hasta algunas conchas.

Los antiguos pescadores nipones imprimían sus capturas en papel para cuantificarlas, o para elaborar carteles para la venta

“Gyo” significa pez en japonés y “taku” frotar. La propia palabra lo dice. Los antiguos pescadores nipones imprimían sus capturas en papel para cuantificarlas, o para elaborar carteles para la venta. Lo hacían con tinta natural, de calamar o choco, de manera que los ejemplares fueran aptos para el consumo después. La contabilidad y la fotografía han reducido el gyotaku al uso decorativo con el paso de las décadas y ahora se emplea tinta china, “más fácil de trabajar” , explican las artistas.

Ellas utilizan papel de arroz de distintos gramajes para los cuadros. “Se pueden usar muchos tipos pero este absorbe muy bien la tinta y tiene la elasticidad adecuada”, señala Rocío. También estampan telas para bolsas, camisetas “o lo que haga falta”. Eso sí, con tinturas especiales para resistir los lavados.

El proceso es más complicado de lo que pueda parecer. No se reduce a colocar las piezas sobre el lienzo. “Hay que limpiar muy bien el pescado para que no queden limos y se impregne bien la tinta, secarlo a fondo, estirar bien las aletas... A veces el primero no sale perfecto y lo retocamos, sobre todo los ojos”, relata. Algunas de las obras las completan con acuarela para aportarles un poco de color.

Todo empezó hace poco más de un año. Rocío, dependienta y profesora de manualidades, acudía a clases en la academia CreArte de Vigo y participó en un taller específico. Le entusiasmó la técnica y la compartió con su amiga Mari Carmen, que también imparte clases de restauración de antigüedades y tapizado. Se animaron a montar su propio taller y ya han empezado a exponer y a vender.

Debutaron en el último mercado de arte de Sabarís en mayo y colgaron sus cuadros este verano en el restaurante Angelito de Praia América. Ahora muestran sus trabajo en el taller de enmarcación Iris de Sabarís y en el establecimiento hostelero O Novo Cabalo Furado de Tui. La idea es continuar por ese camino. Les gustaría vivir del arte y siguen buscando galerías y locales para enseñar sus originales obras al mundo y aceptan encargos.