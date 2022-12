Doble Navidad en A Texosa

Si alguien quiere saber lo que es el espíritu navideño no tiene más que pasarse por A Texosa. Ni reposiciones de “¡Qué bello es vivir!” ni reuniones familiares con más o menos ilusionados niños. En este barrio de la parroquia gondomareña de Mañufe lo viven. En comunidad y todo el año, aunque es ahora cuando enseñan al mundo su capacidad de colaborar y disfrutar juntos. Hace tres décadas que la treintena de vecinos del lugar elabora su propia decoración comunitaria. La municipal nunha ha llegado a todos los rincones del rural y ellos querían sus luces y su árbol. No solo por lo que animan unas bombillas de colores y unas guirnaldas, sino también por compartir las tareas previas de confección e instalación. La fiebre de las leds que Vigo y su alcalde han propagado los ha llevado a redoblar esfuerzos en los últimos años. Pero esta vez se han superado.

El decorado incorpora una cabina londinense, un tren y un buzón de Santa Claus como novedades

No han contado los miles de bombillas que han colocado de poste a poste, de farola a farola. “Pero son máis do dobre ca o ano pasado seguro”, aseguran. Y los adornos también se han multiplicado. Al clásico árbol suman bolas, campanas, muñecos de nieve, de Papá Noel y, como gran novedad, una casita iluminada o una cabina roja como las de Londres con su teléfono, su reno y su abeto dentro. Santa Claus viaja en un tren elaborado también por los lugareños y tiene un buzón para que los pequeños depositen sus cartas hecho de bombonas de butano. “Aquí aprovéitase todo. Cada casa trae material do que ten e imos facendo”, explican Ángela Vilar y Noelia Rial, dos de las vecinas que integran esta comunidad tan bien avenida en la que solo habitan tres niños. “Todo para eles” , bromean, aunque son muchas las familias del municipio que se desplazan a visitar el montaje. Ellos están dispuestos a mostrar cada detalle a quien se acerque. Siempre hay algún vecino por allí. Sobre todo porque han confeccionado también un banco de troncos con muñeco de nieve incorporado al respaldo para los mayores.

Medidas de ahorro energético

Como hacen las grandes ciudades, en A Texosa también toman medidas de ahorro energético este año y apagan el alumbrado a medianoche. Está conectado por tramos a ocho viviendas del barrio y, aunque apenas notan el incremento en el recibo eléctrico, “se os concellos fan recortes, nós non imos ser menos”, indica Ángela.

Son una familia. Celebraron el encendido con una merienda y el próximo domingo tendrán su comida de Navidad adelantada. Se reunirán la treintena de vecinos en una casa para disfrutar de una churrascada con “amigo invisible” incluido.

Un barrio “unido”, en definitiva, pero no solo por Navidad. Trabajan juntos para las alfombras de Corpus de Gondomar, festejan el San Xoán y hasta realizan excursiones. La última, al Monte Aloia para hacer una gran paella.