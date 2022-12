Arranca la tramitación de los tres molinos de viento sobre la panorámica de Baiona

Todavía quedan tres parques eólicos sobre la mesa para coronar los montes de la Serra da Groba pese a las anulaciones de los dos primeros por su impacto paisajístico. Tan solo tres meses después de tumbar el Albariño I –que preveía seis aerogeneradores de 125 metros de altura en Baiona, Oia y Tomiño– y tras echar abajo el llamado O Merendón –con cinco molinos entre Loureza y O Rosal– hace poco más de un mes, la Xunta acaba de poner en marcha la tramitación de permisos del Torona, que colocaría un total de 10 aerogeneradores de 102,5 metros de altura, 155 de diámetro de rotor y una potencia de 47 megavatios cada uno en los montes de Baiona, Oia, Tomiño y O Rosal. Los que corresponden al municipio baionés son tres y se sitúan en la parroquia de Baíña, coronando la panorámica de la villa real como torres vigía en los puntos conocidos como A Noiteboa, Alto da Mina y Outeiro dos Marcos.

El DOG publicaba ayer el proyecto cuya inversión alcanza los 38,2 millones de euros y abría un plazo de 30 días de exposición pública para la presentación de alegaciones. La Consellería de Economía, Industria e Innovación se lo había trasladado al Concello de Baiona hace unos días para solicitarle informe relativo al estudio de impacto ambiental y el Ayuntamiento lo colgó en su tablón de anuncios la semana pasada.

La comunidad de montes de Baíña ya se ha posicionado en contra del Torona en asamblea y la plataforma SOS Groba sigue alerta ante los pasos que la Administración autonómica ha dado después de anular los parques eólicos Albariño I y O Merendón por su impacto paisajístico, tal y como indicaba en su momento el informe del Instituto de Estudos do Territorio, y por los efectos negativos sobre ejemplares de fauna y flora incluidos en el Catálogo de Especies Ameazadas, según recogía otro informe firmado por la Dirección Xeral de Patrimonio Natural. “Este parque está exactamente na mesma zona a protexer ca os outros dous que foron botados abaixo por unha cuestión de agresión paisaxística. Se sae adiante vai ser difícil de explicar”, apunta Bruno Centelles, portavoz de la coordinadora que lucha contra la implantación de parques eólicos en las cumbres que unen las comarcas de Baixo Miño y Val Miñor por los daños ambientales que consideran causarían a sus ecosistemas únicos y especies protegidas. Los califican de ataque frontal a un espacio de alto valor etnográfico, donde habita la mayor manada europea de caballos criados en libertad, y al paisaje. Inciden además en la afección patrimonial a un lugar que concentra cientos de yacimientos arqueológicos.

Impacto ambiental

SOS Groba tiene ya preparadas las alegaciones contra este nuevo proyecto y contra los dos pendientes. El Torroña I presenta cuatro molinos en Oia y el llamado Rosal, que prevé otros dos en el municipio con su mismo nombre. Ni el Toroña y ninguno de los otros dos que todavía no han logrado la declaración de impacto ambiental (DIA) por parte de la Xunta tendrían opciones de llevarse a cabo, según la normativa vigente en este momento, explica Centelles. Y es que el decreto-ley publicado por el Gobierno el 22 de diciembre de 2021 dejaba sin posibilidades de ejecución aquellos proyectos que no habían obtenido el respaldo autonómico antes del próximo 24 de enero. Iniciándose hoy el plazo de exposición pública de 30 días hábiles, el Toroña nunca podría obtener la DIA antes de esa fecha, dado que la consellería no dispondría de tiempo material para responder las alegaciones. “Este proxecto nace abortado, morto”, afirma Centelles.

Eso sí, la plataforma no baja la guardia ante la reunión del Consejo Europeo de hoy mismo, en la que se abordarán cuestiones relativas a las energías renovables. Y no se descarta que parques eólicos como estos dispongan de una moratoria para salir adelante.