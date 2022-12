Redondela toma, unha vez máis, a iniciativa a prol do galego. Desta vez dirixíndose ao Ministerio da Presidencia tras comprobar que dende hai tempo o Boletín Oficial do Estado (BOE) non ten dispoñible a versión en galego. Desta maneira, a documentación que se publica ou anexos para realizar trámites ante a Administración Xeral do Estado ou que afecte ás comunidades autónomas só ten a opción do castelán.

Por este motivo, o Servizo de Normalización Lingüística (SNL) redondelán solicitou por rexistro do Ministerio a pronta rectificación e subsanación desta carencia. O SNL presentou un informe, amparado pola lexislación lingüística que se cita e referencia, explicando as obrigas que o estado ten de cara ao cumprimento da cooficialidade do galego. Ademais, aproveitando esta intervención, o Concello solicitou tamén a incorporación do galego en webs dependentes deste ministerio.