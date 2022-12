La alcaldesa de Ponteareas, Cristina Fernández Davila, será la candidata del BNG en las próximas elecciones municipales. Tras ratificarlo por aclamación la asamblea de la formación nacionalista, Cristina Fernández señaló que “ser a alcaldesa deste concello é a maior honra que podo ter como veciña de Ponteareas” y afronta esta etapa “coa ilusión que xera un gran proxecto e coa responsabilidade de continuar o inmenso labor realizado dende o 2015, coa que acadamos grandes logros para devolverlle a Ponteareas o prestixio perdido”.

“En Ponteareas nunca se fixera tanto en tan pouco tempo, pero non me conformo porque sei que aínda queda moito por facer”, aseguró Fernández Davila. “Temos que seguir nese camiño. Contamos con proxectos ilusionantes, e quero aportar toda a miña experiencia destes anos porque Ponteareas non pode perder as grandes posibilidades que abrimos nesta etapa”.

Cristina Fernández Davila lleva diez años en la corporación municipal, formando parte del gobierno de Xosé Represas durante seis y siendo alcaldesa desde el 2021, tras el fallecimiento de este.

Gran experiencia

Desde el BNG destacan “a grande experiencia municipal da alcaldesa, a súa capacidade, honestidade e honradez como garantía de que Ponteareas siga avanzando nas mellores mans. Cristina Fernández foi a persoa de confianza de Xosé Represas durante todos estes anos, e demostrou unha gran valentía e responsabilidade tomando o seu relevo na alcaldía nun momento de grandes dificultades. Ela representa a sensatez e serenidade que coñeciamos en Represas, demostrando a mesma capacidade de diálogo e consenso para resolver as necesidades das veciñas e veciños de Ponteareas”.