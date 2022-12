El Tribunal de Contratación ordena la suspensión cautelar de las luces de Nadal de Redondela

El acto del encendido de la iluminación navideña de Redondela, previsto para hoy, podría ser suspendido. Al menos, así lo denunció ayer el grupo municipal del PP, que expresó su “preocupación” ante el riesgo de que el alumbrado tenga que permanecer apagado tras una resolución del Tribunal de Contratación Pública de Galicia por la que se ordena la suspensión cautelar de la contratación de la empresa instaladora. Esta decisión afecta “al montaje, instalación, mantenimiento, puesta en funcionamiento, desmontaje y desinstalación de las luces de Navidad”, como se indica en el escrito, por lo que los populares subrayan que incluiría el prendido de las luces.

El portavoz del PP, Iván Crespo, lamenta las consecuencias que esta resolución podría tener puesto que la Navidad es una época “clave” para la economía local, en especial para sectores como el comercio, la hostelería, la cultura o el ocio, que durante estas fiestas pueden realizar hasta la tercera parte de su facturación anual.

El PP expresa su “preocupación” por las consecuencias de la resolución

El portavoz popular culpa de la situación a la “improvisación del gobierno local “ y acusa a la alcaldesa Digna Rivas y a la concejala de Cultura, Iria Vilaboa, de “mentir reiteradamente pasado 24 de noviembre al afirmar que el contrato de las luces ya estaba firmado cuando no era así”. En este sentido explica que en el recurso presentado ante el Tribunal de Contratación Pública de Galicia, que ha llevado a la orden de suspensión cautelar, una de las empresas excluidas alega que, a 28 de noviembre no había firmado contrato alguno, dado que no se había publicado la contratación definitiva del alumbrado, pese a los cual, desde el día 26 ya se estaban colocando las luces en las calles.

De la misma manera, el edil del PP asegura que el gobierno municipal tampoco señaló plazos para que las empresas que optaban al contrato del alumbrado pudiesen hacer alegaciones, presentar documentación o formular recurso.

Precisamente, en base a estas presuntas irregularidades, el Tribunal de Contratación resuelve y ordena la suspensión cautelar de todo el procedimiento, indicando a la Secretaría del Concello que “una vez recibida la notificación, si se acordara la suspensión, el órgano de contratación la llevará a cabo de inmediato”.

La alcaldesa resta importancia

Por su parte, la alcaldesa redondelana, Digna Rivas, restó importancia a la resolución y garantiza que las luces navideñas se encenderán hoy. como estaba previsto, con un acto a las 19.30 horas ante el Concello. Además, durante el acto de encendido se celebrará una campaña benéfica a través de una chocolatada en favor de las asociaciones locales Andaina, Da Man y Cáritas. Todo el dinero recaudado durante el evento se repartirá a partes iguales entre los tres colectivos.