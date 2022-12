Seis países potencian el hockey ponteareano

Seis nacionalidades diferentes han unido fuerzas este año para hacer historia en el hockey femenino de Ponteareas. Y es que esta temporada es la primera vez que el club HC Ponteareas Colegio Marcote compite en la liga OK Plata, a nivel nacional. Para ello cuenta con nueve profesionales del deporte que vienen de diferentes países. Cuatro de ellas han jugado con las selecciones de Italia, Francia, Argentina y Chile y ahora ponen en práctica su experiencia en la capital del Condado para impulsar esta disciplina y “hacer ver a las niñas, a las mujeres, que si quieren dedicarse a este deporte, pueden”, tal y como explica la chilena Florencia que llegó este año al municipio después del que entrenador del HC, Jose “Portu”, hablara con su técnico: “Lo vi como una muy buena oportunidad para prepararme de cara al mundial”.

Con todo, Florencia no es la única del equipo que ha dejado atrás su casa para trasladarse a Ponteareas. Y es que cinco jugadoras más han partido con un ordenador bajo el brazo para poder teletrabajar, los libros para estudiar y el apoyo de su familia hasta la capital de la comarca como únicos bártulos para seguir “haciendo lo que amamos”, explican.

En el caso de Fernanda y Fátima, vienen directas desde Argentina. Esta última ha jugado con la selección de hockey de su país y explica que optó por el club de Ponteareas “para juntar nuevas experiencias”. “Estoy contenta con la decisión que he tomado de trasladarme aquí, me parece un entorno muy bonito”. Por su parte, Fernanda cuenta que “es la primera vez que salgo de Argentina para jugar por lo que el apoyo de mi familia ha sido fundamental para dar este paso”, comenta con los ojos algo vidriosos al recordar los kilómetros que la separan de su casa. Aunque confiesa sentirse “satisfecha por estar aquí y poder aprender de la experiencia que tiene nuestro entrenador”.

Selene cambió Francia por Ponteareas y fue posible gracias a que “trabajo de forma online por lo que puedo compaginar mis tareas con el deporte”. Apunta que necesitaba aire nuevo y salir de su zona de confort y el equipo de Fortu “es una muy buena oportunidad para ello”. Ha jugado con la selección de su país.

La italiana Cristinina, y también jugadora con su selección, llegó hace unos días a Ponteareas para sumarse a la meta de hacer historia en el hockey pontareano y considera el club como “la mejor opción para seguir sumando experiencia”. Llega al municipio para dedicarse “a tiempo completo” al HC Ponteareas Colegio Marcote.

Con tan solo 14 años, la portuguesa Lara cruza ambos lados de la “raia” los días de entrenamiento para aunar fuerzas con sus compañeras y formar parte del equipo que, por primera vez, juega a nivel nacional en la categoría OKPlata.

Antía es la ponteareana que forma parte del equipo de la villa del Corpus y se siente “orgullosa” de sus compañeras “porque todas me ayudan mucho y es muy enriquecedor compartir tiempo con personas de otras culturas. Estoy muy contenta”. Se apuntó porque “vi que mi hermano jugaba y me pregunté que por qué yo no iba a hacerlo también”. Micaela viene desde Santander y no dudó en darle el “sí, quiero” al club ponteareano porque “es lo que tenía que hacer para seguir jugando a lo que realmente me gusta”.

Una casa para todas

Para ofrecerles un alojamiento a las jugadoras que no disponían de vivienda en Ponteareas el club impulsó, con diferentes ayudas, la rehabilitación del complejo conocido por los vecinos de Ponteareas como “Casa Lola”. Allí conviven las jugadoras de Chile, Argentina, Francia e Italia. Dos de las deportistas estudian de forma becada en el Colegio Marcote.

De esta forma, seis nacionalidades diferentes como es la chilena, argentina, francesa, italiana, portuguesa y la española juntan sus “sticks”, el instrumento con el que golpean la bola, para hacer fortalecer el club en una etapa histórica en la que compiten a nivel nacional.