AER concurrirá a las próximas elecciones municipales tras acordarlo en asamblea

La Agrupación de Electores de Redondela (AER) volverá a dar batalla en las urnas. Esta formación, que desde su nacimiento en 2011 ha sido decisiva en todos los gobiernos municipales tanto del popular Javier Bas como de la socialista Digna Rivas , confirmó ayer que estará de nuevo presente en los próximos comicios de mayo de 2023, una decisión acordada en su última asamblea.

El primer paso que deberá dar ahora AER es recabar las necesarias 500 firmas de vecinos del municipio con derecho a voto, como establece la legislación actual para municipios de entre 10.001 y 50.000 habitantes. En paralelo, la formación asamblearia abre ya un proceso de consulta a los ciudadadnos para que se sumen a su proyecto y que formen parte de su candidatura. “É a filosofía da nosa Agrupación, queremos e debemos renovarnos. Queremos incluír na nosa candidatura novas caras, homes e mulleres que estean dacordo co noso ideario e forma de facer”, explican desde AER. De hecho, la rotación de concejales que realizan en mitad de cada mandato así lo refrenda.

Esta será la cuarta vez que la Agrupación de Electores de Redondela se presenta a unos comicios, siendo la única agrupación de electores en toda España que lo hace. “Estamos seguros de que temos moito que ofrecer ás veciñas e veciños de Redondela que queiran acompañarnos, xa que en todas as eleccións que nos presentamos fomos chave e fomos quen de decidir e de facer oír a nosa voz”, insisten desde la formación. En este sentido, AER obtuvo en sus primeras elecciones, en 2011, un concejal y 832 votos; en 2015 subieron a cuatro ediles y 2.837 votos y en las últimas, en 2019, lograron tres concejales y 2.164 votos.

En cuanto a la lista con la que se presentan, desde la Agrupación explican que todavía no está decidida: “Ao ser unha organización asamblearia, inda temos que votar internamente para decidir as posicións da candidatura”. Sobre esta cuestión subrayan que “en AER non hai sitios preasignados, non o sabemos nin nós mesmos e pode darse o caso de que alguén que entre a formar parte da Agrupación agora, resulte o número 1 da nosa lista”. “O importante, e ao que aspiramos, é que de todo este proceso de consulta aberta á veciñanza resulte unha lista de xente comprometida que queira facer as cousas ben porque Redondela o precisa”, concluyen.