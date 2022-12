El BNG de Soutomaior critica que el pleno extraordinario solicitado por esta formación para abordar la situación sanitaria en el municipio se tenga que celebrar sin público. Los nacionalistas habían solicitado que el pleno se realizase en la Casa da Cultura Rexina Míguez y a una hora consensuada, con el objetivo de que los vecinos pudiesen acudir a escuchar en directo los argumentos de sus representantes políticos.

El portavoz del BNG, Manu Lourenzo, lamenta que el gobierno local decidiese rechazar su demanda, por lo que el pleno extraordinario se realizará finalmente en la Casa Consistorial, en un salón de plenos que, desde la instalación del equipo para grabar las actas, no se permite el acceso de público.

Lourenzo calificó de “indignante” esta decisión que, en su opinión, “mostra o pouco que lle gusta ao PP a democracia e a participación dos cidadáns na vida política do Concello”.

“Se Agustín Reguera e o PP pensan que así van calar a veciñanza de Soutomaior, demostran que non a coñecen”, aseguró el portavoz del BNG, que recuerda que en menos de dos meses, los vecinos “saíron xa dúas veces ás rúas para reclamar o que lles corresponde: unha sanidade pública e de calidade. Non foron as primeiras nin serán as últimas, a veciñanza de Soutomaior é un exemplo para todo o país pola súa loita na defensa do seu dereito a unha saúde e sanidade que lle están furtando”. Por último señaló que el BNG seguirá trabajando para exigir más recursos y más personal sanitario en el municipio.