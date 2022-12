Salvaterra disfruta sus espumosos

En un ambiente prenavideño, Salvaterra de Miño inauguró ayer la octava edición de su Festa do Viño Espumoso Rías Baixas con una intención clara: desestacionalizar el consumo de estos caldos. Un total de diez bodegas de la Denominación de Origen Rías Baixas montaron sus puestos en el interior del recinto amurallado, donde los asistentes pudieron probar los espumosos bien por copa o bien por botella. También fueron muchos los que aprovecharon la ocasión para hacer acopio de este elixir de cara a maridar unas cenas y comidas de Navidad en las que por fin se podrá brindar por el final de la pandemia.

“Estamos contentos por mirar a toda esta gente feliz de volver a disfrutar de esta fiesta”, comentaba la alcaldesa de Salvaterra, Marta Valcárcel, pues las dos últimas ediciones del evento se tuvieron que cancelar para evitar contagios. Valcárcel también animó a maridar los espumosos con la amplia oferta gastronómica que ofrece la fiesta, “desde los mejores productos del mar y de la tierra hasta postres”, comentó la regidora, insistiendo en que es una manera de que la gente compruebe que los vinos espumosos se pueden consumir con cualquier comida y en cualquier momento.

Hace una década que las bodegas de la subzona del Condado comenzaron a producir este tipo de vinos, cuyo proceso de elaboración es más complicado que en el resto de caldos. “Lo hacemos para fidelizar marca y seguir potenciando la D.O.”, indica Antonio Méndez, responsable de la bodega Señorío de Rubiós, presente en la fiesta, insistiendo en que “los espumosos no solo son para brindar, son para disfrutar”.

Actualmente hay en Galicia 19 bodegas produciendo cerca de 120.000 botellas de espumoso anuales, explicó el experto en este tipo de vinos, Luis Paadín, uno de los protagonistas de una fiesta que, como él mismo reconoce, “está hecha a mi medida”. Junto a su hijo, Alejandro Paadín, ofreció ayer un coloquio sobre espumosos. Por su parte, Alejandro también fue el encargado de realizar la apertura de botellas con “degüelle a sable”, una tradición que copiaron de las tropas napoleónicas, que abrían de esta forma las botellas. “Champagne, en la victoria lo merezco y en la derrota lo necesito, decía Napoleón”, asegura Luis Paadín.

La fiesta sigue hoy con nuevos cofrades y música

La fiesta continúa hoy con la apertura de los stands a las 11 horas. y media hora más tarde tendrá lugar el nombramiento de los nuevos cofrades de la Cofradía do Viño do Condado do Tea e Espumosos. A las 14 horas está programado un concierto de piano y voz de Mary Costa y Félix Cebreiro; a las 16 horas, otro pase de piano; a las 18 horas un concierto del grupo Amnesia; y de 20 a 23 horas el programa de la Televisión de Galicia “Festeiros” se acercará a Salvaterra para disfrutar de las actuaciones de Alberto Cunha y el grupo Algo pasa con Mary.