La alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, se reunió el viernes con el subdirector general de Patrimonio del Estado con el objetivo de reanudar el proyecto de rehabilitación del Viaducto de Madrid, la estructura ferroviaria de finales del siglo XIX que dejó de utilizarse hace 50 años. El Concello aspira a transformarlo en peatonal y crear así un mirador sobre la villa de Redondela.

Es una idea propuesta ya en los años 80 que en 1992 se plasmó en un proyecto del arquitecto catalán Salvador Tarragó, por encargo de la Xunta. En 2004 se realizó otro estudio a petición del exalcalde socialista Xaime Rei, pero nunca se llegó a materializar. El gobierno de Rivas quiere ahora retomarlo.

“Esta iniciativa dotaría ao patrimonio redondelán dun uso social para o goce do pobo e o turismo, por ese motivo decidimos reunirnos co titular do Estado, Bernardino Pérez Crespo. Esta é a primeira vez que se fan as pescudas necesarias para coñecer o estado do viaduto e a viabilidade real da reforma”, explica la alcaldesa.

El Concello remitirá a Patrimonio un oficio solicitando el estudio de viabilidad, que valorará el estado de la infraestructura y el coste de la obra. “Comprometémonos a explorar fórmulas para que o Goberno central e a Xunta impulsen e axuden ao mantemento deste gran proxecto”, añade la regidora.

El PP de Redondela también presentó en 2012 la remodelación del viaducto de Madrid como una de sus promesas electorales, bajo la alcaldía de Javier Bas. Ya en 2015 se realizó una rehabilitación del puente de hierro a cargo del Estado, por 3,8 millones de euros. Pero el plan para peatonalizarlo siguió en el cajón. Digna Rivas apunta que “a día de hoxe sabemos que aquelas non eran máis que palabras, pois non existe rexistro de ningún expediente, informe ou estudo sobre a obra. Este goberno pode demostrar que as súas intencións son reais, comezando pola reunión coa Subdirección de Patrimonio do Estado”.