La inclusión “vuela” en Nigrán

Por la igualdad de derechos, por la inclusión en todos los ámbitos, sobre todo el laboral, por la adaptación de servicios básicos como la sanidad o la seguridad ciudadana a las circunstancias de todos, por la comprensión, por la empatía... Por todo ello volaron ayer decenas de cometas en Praia América en un acto simbólico por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se conmemora hoy. Más de mil escolares de dieciséis colegios de toda la comarca acudieron al acto invitados por el centro de atención a las personas con diversidad funcional Juan María de Nigrán.

Bajo el lema “Compartiendo sueños”, los participantes en el encuentro hicieron lo propio y escribieron sus anhelos sobre las cometas para lanzarlas al aire, con la esperanza de que se cumplan. Y disfrutaron juntos del placer de dejar llevar sus cometas por el viento, de contemplar el baile de las piezas elaboradas en clase durante las últimas semanas para unirse sus voces y de cantar “Volar”, de Álvaro Soler.

De que no les corten las alas y se reconozcan sus derechos hablaba el manifiesto leído por una alumna del colegio Carlos Casares de Vilariño en representación de todos sus compañeros.

Tras el vuelo de cometas llegó la hora de disfrutar de una merienda con chocolate caliente para todos cortesía del Ayuntamiento de Nigrán y de la actuación de Skandal DJ.

El centro Juan María agradece la colaboración de los concellos de Baiona, Nigrán y Gondomar, que se encargaron del traslado de los escolares desde sus colegios hasta la playa. Invita además a las familias miñoranas a participar en el acto reivindicativo que tendrá lugar hoy en la Praza da Estrela de Vigo bajo el lema “Baixo o mesmo paraugas”, promovido por varias entidades de atención a las personas con discapacidad del área.

No es la primera vez que los centros escolares de la comarca miñorana se implican en las reivindicaciones del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Las restricciones de la pandemia no impidieron que lo hicieran el año pasado a través de un vídeo en el que diversos grupos de distintos colegios realizaban coreografías al ritmo de la canción “Eso que tú me das” de Pau Donés. Del montaje se encargaron en el Juan María y el videoclip colectivo triunfó en las redes sociales.

Recuperada la posibilidad de estar en contacto, los responsables del Juan María no dudaron en citar a los mismos alumnos en Praia América para gozar juntos de una mañana de diversión.