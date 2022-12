La asamblea de Manifesto Miñor acordó el pasado fin de semana hacer un llamamiento a las fuerzas “á esquerda do PSOE” que se presentaron a las últimas elecciones en los tres concellos miñoranos para formar candidaturas unitarias en Gondomar, Nigrán y Baiona.

Insta a BNG, CABE, Nigrán Decide y Son en Común Baiona a concurrir juntos porque “así o requiere a situación política do Val de Miñor, con tres alcaldes do PSOE, pois as súas propostas de fondo en pouco ou nada se diferencian das que podería facer o PP”. Recuerdan “a urticaria que lles produce a participación veciñal” a los tres regidores socialistas y los acusan de apostar “pola masificación turística e por unha comarca dormitorio, cunha visión do territorio puramente especulativa, co comercio local e de proximidade esmorecido e a pesca artesanal ou a agricultura invisivilizadas”. La formación pretende ejercer “como catalizador que lle dea carácter comarcal ás solucións a aqueles problemas comúns que temos no Val”.