Os profesor Gonzalo Navaza, membro da Real Academia Galega desde o 5 de novembro, profundizará mañá venres na toponimia do Val Miñor nun dos últimos faladoiros do ano do Instituto de Estudos Miñoráns. O acto terá lugar ás 20.00 na aula de cultura Ponte de Rosas de Gondomar. O relator falará dos seus últimos traballos no eido da toponimia e dos proxectos nos que está a traballar.