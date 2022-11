El rescate del mosaico romano de Panxón, contra reloj

Semana decisiva para traer el mosaico romano de Panxón a casa. El Concello de Nigrán autorizó el lunes el pago de los 40.000 euros comprometidos para adquirir la joya del siglo III a la galería de arte y antigüedades de Nueva York donde fue localizada por casualidad. La asociación creada hace un año para repatriar la pieza y devolverla al patrimonio público recibirá la transferencia hoy mismo, o mañana “como moi tarde”, aseguró ayer el alcalde, Juan González. Arrancarán así las gestiones para organizar la operación de compra y el traslado, pero “tarde y sin garantías”, advierte el vicepresidente del colectivo, Gonzalo Fernández-Turégano Pérez. “Hay riesgo de que se pierda para siempre”, asegura.

El propio Fernández-Turégano, abogado y coleccionista de arte madrileño vinculado con Nigrán, encontró el mosaico hace tres años casualmente a través de internet e inició los contactos para traerlo de vuelta al lugar donde fue creado hace 1.700 años. Viajó a Nueva York para visitar la cerámica que muestra un mújel, varias almejas y parte de una cenefa decorativa y que se encuentra encastrada en una mesa auxiliar de madera. Y logró que el establecimiento se la guardase durante dos años.

Nació entonces la Asociación por la Repatriación del Mosaico romano de Panxón, un grupo ciudadano dispuesto a recaudar los 58.000 euros necesarios para la compra y el viaje de vuelta. A través de una campaña de crowdfunding, reunieron 18.000 euros en un año. El Ayuntamiento se comprometió a aportar los 40.000 euros restantes.

“Puede ocurrir con que la galería venda la pieza antes", advierte Fernández-Turégano

Pero el pago de la subvención llega in extremis. La reserva de compra caducó hace un mes, el 28 de octubre, y “las condiciones acordadas pueden cambiar”, recalca Fernández-Turégano.

“Puede ocurrir con que Carlton Hobbes [la galería] venda la pieza estos días porque puede ponerla en el mercado e interesar a cualquiera”, avisa el coleccionista, “o que no podamos asumir el transporte”. Y es que los cálculos iniciales correspondían al tipo de cambio euro/dólar de hace dos años y los 58.000 euros ahora “son muy justos ahora para afrontar la compra, tasas, traslado...”.

“Cuanto más tiempo pasa, más peligro corremos de no poder asumir los pagos”, lamenta el portavoz de la asociación que, de no hacerse efectivo el pago antes del viernes, amenaza con abandonar. “La asociación se cae de esto si no cuenta con el dinero esta semana. No podemos seguir dando largas ni pedir más favores sin la certeza de que esto se vaya a materializar”, apunta.

El alcalde garantizó ayer el pago antes de ese plazo. Lamenta el retraso pero recuerda que “se trata de diñeiro público e este tipo de subvencións directas teñen que pasar uns filtros necesarios”.González se muestra convencido de que el mosaico volverá y que “será un bo regalo de Nadal para Nigrán recuperar unha peza tan valiosa case dous milenios despois”. Su intención es exponerla en la nueva biblioteca.