A asociación cultural Alén Nós organizou para mañá día 1 de decembro, ás 19.00 horas no Mulitusos de Redondela, a presentación do libro “Querida liberdade”. O seu autor Xurxo Martínez e Sonia Álvarez de Alén Nós falarán sobre esta obra que recolle as vivencias de Antolín Faraldo, un precursor do Rexurdimento pouco coñecido.