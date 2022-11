La corporación de Soutomaior aprobó, con los votos a favor del BNG y la abstención del PP, sendas iniciativas nacionalistas que contemplan mejoras en los barrios de Moreira y Arcade de Riba. Sin embargo, desde la formación que encabeza Manu Lourenzo aseguran que el Concello “no va a ejecutar” las actuaciones acordadas y culpa de ello al alcalde Agustín Reguera.

En el caso de Moreira, según una nota de prensa del BNG, durante el pleno “manifestou Reguera que se abstiñan, xa que non ían realizar ditas melloras ao non contar o Concello con capacidade económica para executalas”. Esta explicación hace que el BNG se reafirme “na súa denuncia sobre o vaciado das arcas públicas nos últimos meses”.

En cuanto a sus propuestas para el barrio de Arcade de Riba, la oposición lamenta la “hipocrisia e cinismo” del equipo de gobierno por “non ter a valentía de votar en contra da iniciativa, pero aínda así nos diga que non se vai executar”.

Según el portavoz nacionalista, el alcalde “dixo que non vai executar estas melloras porque son parte do programa electoral do BNG, o que denota que lonxe de estar pensando no que é mellor para Soutomaior e a súa veciñanza, o único que pensa é no que é mellor para o PP”.

Lourenzo cree que “máis cedo que tarde as demandas de Arcade de Riba serán escoitadas por un goberno serio e as prazas de Aldea e Pozovello serán humanizadas”.

Por otra parte, hoy miércoles el BNG mantendrá una reunión con vecinos del barrio de Romariz, a las 20.30 horas en la Casa do Pobo.